Palpite: Ñublense x Flamengo - Copa Libertadores - 24/5/23

O Flamengo, segundo colocado e atual campeão da América do Sul, viaja até o Chile para enfrentar o lanterna da chave, o Ñublense.

Neste sentido, há interessantes palpites na Copa Libertadores da América que podem ser feitos nas principais casas de apostas.

Confira dicas de apostas para Ñublense x Flamengo

Veja os melhores palpites de nossos especialistas para a partida entre Ñublense e Flamengo, em duelo válido pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores, em 24/5/2023, no Estádio Municipal de Concepción, na cidade de Concepción, no Chile:

Flamengo vence a partida

1.50 na bet365

1.55 na Betano

1.53 na Sportingbet

Mais de 1,5 gol no jogo

1.25 na bet365

1.29 na Betano

1.27 na Sportingbet

Gabigol para marcar a qualquer momento

2.00 na bet365

2.20 na Betano

2.20 na Sportingbet

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas à alterações. Consulte os valores atualizados nos sites das casas de apostas.

Ñublense é o último colocado do Grupo A

As duas equipes estiveram frente a frente na segunda rodada da fase de grupos. Em jogo realizado no Maracanã, o Flamengo venceu a partida por 2 a 0. Placar até modestos se levarmos em conta que o Flamengo teve seis chutes a gol contra zero da equipe chilena.

No momento atual, o Flamengo que vinha fazendo uma temporada contestável, parece ter começado a entrar no eixo, mesmo que ainda tenha muito o que melhorar. Com um dos elencos mais caros da América do Sul, vencer, acaba sendo uma obrigação para o Rubro-Negro, que é o atual campeão do torneio.

O Flamengo vem de 4 jogos sem perder. No último final de semana, enfrentou o Corinthians e venceu por 1 a 0, resultado que os levou à sexta posição no Brasileirão. O Ñublense, por sua vez, está na décima segunda posição do Campeonato Chileno, tendo empatado seu último compromisso por 1 a 1, contra o Univ. de Chile.

Aposta 1 - Ñublense x Flamengo - Flamengo vence a partida: 1.50 na bet365, 1.55 na Betano e 1.53 na Sportingbet.

Flamengo tem média de 1,90 gols por partida em 2023

Se levarmos em consideração todos os campeonatos que disputa, houve mais de um gol em onze das últimas doze partidas que envolveram o Ñublense. Inclusive o jogo do primeiro turno entre ambas as equipes, na qual o Flamengo, em casa, venceu por 2 a 0.

O Rubro Negro, por sua vez, embora venha de uma vitória por apenas 1 a 0 sobre o Corinthians e de um empate sem gols com o Fluminense, antes de tudo isso vinha de uma sequência com dezesseis partidas nas quais houveram mais de 1,5 gols.

Para este palpite, levamos em conta que a média de gols sofridos no ano da equipe do Ñublense é de 1,55 (28 gols sofridos em 18 jogos). Já a de gols anotados pelo Flamengo chega a 1,90 (63 gols marcados em 33 jogos).

Aposta 2 - Ñublense x Flamengo - Mais de 1,5 gol no jogo: 1.25 na bet365, 1.29 na Betano e 1.27 na Sportingbet.

Gabigol é o brasileiro com mais gols na Libertadores

Na última rodada do primeiro turno da fase de grupos da Libertadores, ao marcar um gol contra o Racing, jogando na Argentina, Gabigol alcançou um recorde invejável em sua carreira: tornou-se o maior artilheiro brasileiro da história da competição, com 30 gols.

No entanto, é válido mencionar que o atacante está longe de fazer uma grande temporada. Porém, Gabigol ainda é um dos astros desse Flamengo, e evidentemente, vai para esta partida visando aumentar seus números na competição.

Enfrentando um adversário que promete incomodar pouco, o camisa 10 é um bom palpite para marcar a qualquer momento. Até porque, além das oportunidades enquanto a bola estiver rolando, o atacante também é o cobrador oficial de pênaltis do Rubro-Negro.

Aposta 3 - Ñublense x Flamengo - Gabigol para marcar a qualquer momento: 2.00 na bet365, 2.20 na Betano e 2.20 na Sportingbet.