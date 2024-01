Palpite Novorizontino x Palmeiras - Campeonato Paulista - 21/1/24

Atual bicampeão da competição, o Palmeiras de Abel Ferreira dá início a sua trajetória no Paulistão, visitando o Novorizontino.

Se enfrentando pela primeira vez desde 2022, já que o Novorizontino não disputou a Série A do Paulistão na temporada passada, ambos buscam um começo positivo. Aqui está nossa seleção de palpites para esse embate.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Palmeiras 1.95 na Betano Total de gols de uma equipe Palmeiras marcar dois ou mais 2.02 na Betano Resultado (especial) Palmeiras ganhar ambos os tempos 4.90 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Verdão foi dominante no último Paulistão

Campeão das duas edições mais recentes do Campeonato de São Paulo, o Palmeiras vem com bom retrospecto contra seus rivais locais.

No Paulistão da temporada passada, o Verdão liderou sua chave de forma invicta, vencendo oito jogos e empatando quatro. Sofrendo apenas cinco gols em 12 jogos, o Palmeiras teve a melhor defesa da competição.

Ilustrando seu domínio, nenhuma outra equipe passou aquela primeira fase sem perder múltiplos jogos.

Palpite 1 - Novorizontino x Palmeiras - Vitória do Palmeiras: 1.90 na Betano.

Novorizontino sofre muito neste confronto direto

A equipe do Novorizontino é relativamente nova, com menos de duas décadas de existência. Por isso, não possui um histórico muito grande contra o Palmeiras.

Levando isso em consideração, o retrospecto recente entre as equipes favorece muito o Palmeiras.

Esses times se enfrentaram cinco vezes desde o início de 2018, com quatro vitórias do Verdão e um empate.

Nestes cinco confrontos, o Palmeiras balançou as redes 16 vezes, enquanto o Novorizontino só fez um gol.

Palpite 2 - Palmeiras x Novorizontino - Palmeiras marcar pelo menos dois gols: 2.02 na Betano.

Verdão com vitórias amplas

O Palmeiras possui quatro vitórias em duelos com o Novorizontino desde 2018. Todos esses triunfos ocorreram por mais de um gol de diferença.

Na última partida entre Verdão e Novorizontino, o Palmeiras venceu os dois tempos, levando a melhor com placar de 2 a 0.

Durante esta primeira fase na última edição do Paulistão, os comandados de Abel Ferreira conquistaram cinco de suas oito vitórias por múltiplos gols de diferença

Palpite 3 - Palmeiras x Novorizontino - Palmeiras vencer ambos os tempos: 4.90 na Betano.