Palpite Newcastle x Manchester City - Premier League - 13/1/24

Os Citizens retornam ao palco de sua eliminação na Copa da Liga Inglesa, visitando os Magpies no St. James Park.

Eddie Howe lida com possivelmente seu período de maior dificuldade desde que assumiu o Newcastle, vindo de três derrotas consecutivas na Premier League.

Confira os melhores palpites para a partida da Premier League.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Manchester City 1.57 na Betano Total de gols Três ou mais 1.62 na Betano Jogador distribuir uma assistência a qualquer momento Phil Foden 4.00 na Betano

Magpies em crise na Premier League

Apesar de avançar na Copa da Liga, derrotando o Sunderland por 3-0, os números do Newcastle contra equipes da elite inglesa decepcionam.

Na última rodada do Campeonato Inglês, os Magpies perderam por 4-2 para o Liverpool e saíram no lucro sofrendo apenas quatro gols, considerando o volume ofensivo dos Reds.

São três derrotas seguidas na Premier League para o Newcastle. Já os Citizens chegam com quatro rodadas de invencibilidade na principal liga nacional do mundo.

Palpite 1 - Newcastle x Man. City - Vitória do Man. City: 1.57 na Betano.

Ataque dos atuais campeões em ritmo forte

O Manchester City vem punindo bem seus oponentes nas últimas partidas, marcando múltiplos gols em oito jogos seguidos.

Na sua atuação mais recente como visitante, o Man. City proporcionou um jogo com quatro gols no Goodison Park, vencendo o Everton por 3-1.

Embora seus números na temporada permaneçam positivos, os Magpies passam por uma queda defensiva. A equipe de Eddie Howe sofreu sete gols nas duas últimas rodadas da Premier League.

Palpite 2 - Newcastle x Man. City - Três gols ou mais na partida: 1.62 na Betano.

Foden entre os melhores do Man. City na temporada

O meia inglês tem sido ainda mais importante em meio as ausências dos Citizens na primeira metade da temporada.

Foden possui seis assistências na Premier League, marca que não só lidera o Man. City, mas representa sua melhor temporada no quesito em toda carreira.

Em duas das três últimas rodadas, Foden distribuiu pelo menos uma assistência, com três no total neste período.

Palpite 3 - Newcastle x Man. City - Phil Foden distribuir pelo menos uma assistência: 4.00 na Betano.