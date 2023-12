Palpite Newcastle x Nottingham Forest - Premier League - 26/12/23

Os Magpies possuem números de peso no St. James Park, e procurarão fazer mais uma vítima, recebendo o Nottingham Forest, que vem de técnico novo.

Levando isso em consideração, nossos especialistas escolheram palpites interessantes para este jogo da 19ª rodada da Premier League.

Aposta Palpite Odd Resultado e ambas as equipes marcam Vitória do Newcastle e não 2.25 na Betano Total de gols do Newcastle Dois ou mais 1.55 na Betano Intervalo com mais gols 2º tempo 1.95 na Betano

Contraste evidente do Newcastle dentro e fora

O time de Eddie Howe somou a esmagadora maioria de seus pontos na Premier League em casa.

Das nove partidas que realizou no St. James Park, o Newcastle venceu oito, marcando 22 gols e sofrendo apenas quatro.

As suas duas vitórias mais recentes em casa, ambas vieram sem sofrer gol, derrotando Man. United e Fulham por 1-0 e 3-0, respectivamente.

Palpite 1 - Newcastle x Nottingham Forest - Vitória do Newcastle e não para ambas as equipes marcarem: 2.25 na Betano.

Ataque imponente em casa

O Newcastle frequentemente marca múltiplas vezes, quando atua em casa no Campeonato Inglês.

Nos seus cinco jogos mais recentes como mandante, os Magpies marcaram 13 gols, passando de dois em quatro ocasiões.

O Nottingham Forest também corrobora esta expectativa, tendo sofrido 12 gols nos seus quatro últimos jogos fora de casa.

Palpite 2 - Newcastle x Nottingham Forest - Newcastle marcar dois ou mais gols: 1.55 na Betano.

Donos da casa crescem no 2º tempo

A boa parte dos gols do Newcastle em casa ocorrem na segunda etapa.

O Newcastle tem média de gols de 1.56 na etapa complementar dos jogos em casa, bem superior ao 0.89 que tem no primeiro tempo.

Os Magpies marcaram na etapa complementar dos seus últimos sete jogos no St. James Park.

Palpite 3 - Newcastle x Nottingham Forest - 2º tempo sendo o intervalo com mais gols: 1.95 na Betano.