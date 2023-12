Palpite Newcastle x Milan - Champions League - 13/12/23

Neste confronto da 6ª rodada da fase de grupos da Champions League, o Newcastle recebe o tradicional Milan.

O jogo acontece no dia 13 de dezembro (quarta-feira), no St. James’ Park, em Newcastle.

Confira, portanto, os prognósticos, análises e os palpites selecionados por nosso especialista em apostas para este importante duelo de encerramento do Grupo F.

Aposta Palpite Odd Resultado Newcastle vence 1.87 na Betano Gols Mais/Menos Mais de 2,5 gols 1.75 na Betano Tempo com mais gols Segundo tempo 1.95 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Vale vaga nas oitavas

Newcastle e Milan chegam para este jogo da última rodada empatados com cinco pontos cada. Uma vitória pode levar qualquer um dos dois para as oitavas de final, ou pelo menos assegurar uma vaga na Europa League.

Dessa forma, é muito provável que as duas equipes se exponham na busca por um resultado, diferente do que foi no jogo da primeira rodada, no qual empataram por 0 a 0.

Contudo, por atuar em casa e enfrentar um adversário que vem se mostrando muito instável, acreditamos que os ingleses tenham favoritismo para sair com a vitória neste confronto.

Palpite 1 - Newcastle x Milan - Newcastle vence: 1.87 na Betano.

Mais de três gols nos últimos três jogos do Milan

O Milan, em seu retrospecto recente, vem participando de jogos bastante movimentados. Assim, precisando vencer para se classificar, acreditamos que este jogo contra o Newcastle seja também um jogo bastante movimentado.

Nas últimas três vezes que esteve em campo, o time de Milão participou de três jogos com mais de três gols. Foram eles uma derrota para o Borussia Dortmund (com placar 3 a 1), uma vitória sobre o Frosinone (3 a 1), e a derrota para a Atalanta (3 a 2)

Outro ponto importante para embasar este palpite é que as duas equipes contam com jogadores artilheiros em seu elenco: Giroud, do Milan, e Alexander Isak, do lado do Newcastle.

Palpite 2 - Newcastle x Milan - Mais de 2,5 gols: 1.75 na Betano.

Jogo deve ser disputado nos noventa minutos

Certamente, as duas equipes sabem que uma derrota aqui significa a eliminação e a impossibilidade de ir até mesmo para a Europa League. Assim, os dois times devem ir para o tudo ou nada.

E quando o resultado favorável para um dos times começar a ser mais evidente na segunda etapa, o desespero do outro time deve vir à tona, proporcionando um segundo tempo ainda mais disputado.

Ainda, para embasar esse palpite, nos dois últimos jogos do Milan, o segundo tempo foi a metade do jogo na qual houve mais alteração no placar. Assim, acreditamos ser viável acreditar na segunda etapa como a parte do jogo com mais gols.

Palpite 3 - Newcastle x Milan - Segundo tempo para ter mais gols: 1.95 na Betano.