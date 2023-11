Palpite Newcastle x Arsenal - Premier League - 4/11/23

Saiba os palpites para apostar no jogo entre Newcastle e Arsenal, na Premier League, em 4/11/23.

Os Gunners foram eliminados da Copa da Liga Inglesa em um dérbi londrino. Agora a equipe de Mikel Arteta quer reencontrar o caminho da vitória, encarando outro grande desafio, o Newcastle fora de casa.

Com isso, nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida que se desenha como fundamental para os objetivos de ambos os times. Confira!

Aposta Palpite Odd Chance dupla Empate ou Arsenal 1.47 na Betano Ambas as equipes marcam Sim 1.70 na Betano Assistências Kieran Trippier para ter 1+ 5.00 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Arsenal brilha como visitante na Premier League

Os Gunners caíram na Copa da Liga, mas deve ser ressaltado que como é o caso com vários gigantes, a equipe de Arteta entrou em campo recheada de mudanças, administrando minutos nesta longa temporada.

Em suas quatro partidas como visitante na Premier League, o Arsenal ainda não foi derrotado, somando 10 dos 12 pontos que disputou longe do Emirates Stadium.

Na rodada passada, os Gunners sofreram seus primeiros gols como visitantes no Campeonato Inglês.

O atual vice-líder saiu com gostinho de vitória após buscar o empate por 2-2 contra o Chelsea.

Palpite 1 - Newcastle x Arsenal - Empate ou Arsenal: 1.47 na Betano.

Magpies possuem melhor ataque da Inglaterra

Nenhuma equipe marcou tantos gols quanto o Newcastle nesta Premier League. O time de Eddie Howe já balançou as redes 26 vezes em 10 jogos do Campeonato Inglês.

Qualquer possível questionamento em relação ao impacto da lesão de Alexander Isak foi devidamente respondido por Callum Wilson, que marcou duas vezes na rodada passada, em empate com o Wolves por 2-2.

O ataque dos Gunners também não fica muito atrás. Os Gunners possuem uma média de 2.3 gols por jogo nesta Premier League;

Palpite 2 - Newcastle x Arsenal - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.70 na Betano.

Kieran Trippier brilhando em assistências

Após 10 jogos, apenas Pedro Neto, do Wolves, distribuiu mais assistências do que o lateral direito do Newcastle.

Trippier já distribuiu sete assistências nesta temporada, sendo seis na Premier League;

A atuação de Trippier na rodada passada contra o Wolves não foi das melhores, mas a mesma veio após quatro jogos seguidos com pelo menos um passe para gol.

Palpite 3 - Newcastle x Arsenal - Kieran Trippier distribuir pelo menos uma assistência: 5.00 na Betano.