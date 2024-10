Palpite México x Estados Unidos - Amistosos Internacionais - 15/10/24

Finalizando a Data Fifa de outubro, duas importantes seleções da Concacaf realizam um amistoso: o México enfrenta os Estados Unidos.

O compromisso entre essas seleções está marcado para terça-feira (15 de outubro), às 23h30, no Estádio Akron, localizado em Guadalajara. Confira a seguir as dicas e análises do nosso especialista em apostas.

Aposta Palpite Odd Resultado Estados Unidos vence 3.80 na Superbet Jogador a marcar Pulisic a qualquer momento 4.15 na Superbet Ambos marcam Sim/Não Sim 2.07 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Saiba como funciona o código bônus bet365

EUA domina o histórico recente

Analisando os encontros mais recentes dessas seleções, podemos observar uma clara superioridade dos estadunidenses.

Nos últimos sete duelos entre essas seleções, o México não conseguiu vencer nenhuma vez, sendo cinco derrotas e dois empates.

Considerando esse retrospecto, ainda que a equipe mexicana atue em casa, vemos os visitantes como uma leve superioridade para este confronto.

Palpite 1 - México x Estados Unidos - Estados Unidos vence: 3.80 na Superbet.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre México x Estados Unidos em Amistoso nesta terça-feira (15) nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Pulisic pode brilhar diante dos mexicanos

O jogador do Milan chega para este duelo ostentando o fato de ser o quinto maior artilheiro da história da seleção dos Estados Unidos, com 31 gols marcados.

Para alcançar essa marca, Christian Pulisic precisou de 74 partidas, estabelecendo uma média de 0,41 tentos por jogo. Essa, inclusive, é a melhor média dentre os 10 maiores goleadores da equipe.

Considerando ainda que ele é um especialista em bola parada, como cobrando pênaltis e faltas, suas chances de marcar um gol a qualquer momento ficam ainda mais evidenciadas.

Palpite 2 - México x Estados Unidos - Pulisic marca a qualquer momento: 4.15 na Superbet.

É esperado muitos gols neste duelo

Ao todo, essas duas equipes tiveram seus caminhos cruzados em 79 jogos. Desse número de partidas, 239 gols foram marcados (média de 3,02 por jogo).

Do lado dos Estados Unidos, a equipe marcou exatamente 93 gols (média de 1,17). Enquanto isso, os mexicanos anotaram 146 (média de 1,85).

Com ambos os times apresentando números de pelo menos um tento por encontro, existem indícios claros de que ambos podem marcar neste jogo.

Palpite 3 - México x Estados Unidos - Sim para ambos marcam: 2.07 na Superbet.