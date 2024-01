Palpite Manchester United x Tottenham - Premier League - 14/1/24

Já tendo lidado com várias adversidades na temporada, o Tottenham tem um novo desafio, iniciando um período de jogos sem Heung-min Son, seu principal goleador.

A equipe londrina viaja ao Old Trafford em confronto Big Six contra o Man. United. Confira a nossa seleção de palpites para este grande jogo da Premier League.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Tottenham 3.05 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Richarlison 2.87 na Betano Ambas as equipes marcam e total de gols Sim e pelo menos três gols na partida 1.65 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Aproveite o bônus com o código promocional Betano

Descubra como funciona o código bônus bet365

Saiba qual o código Stake para abrir sua conta

Ange Postecoglou brilha em primeiro ano na liga

Mesmo em meio a uma série de problemas, o treinador do Tottenham extrai o melhor de sua equipe, liderando os Spurs a estarem apenas seis pontos atrás do líder Liverpool.

Os 18 pontos que o Tottenham somou como visitante representam a mesma marca do Man. United atuando em casa.

Ange lidera uma equipe que venceu cinco dos seus seis últimos jogos em todas as competições, e já bateu o Manchester United nesta temporada, vencendo por 2-0 lá atrás na segunda rodada.

Palpite 1 - Manchester United x Tottenham - Vitória do Tottenham: 3.05 na Betano.

Spurs confiam no bom momento de Richarlison

Caberá ao camisa 9 seguir sua boa fase após o retorno aos gramados, auxiliando o clube a suprir a ausência de Heung-Min Son.

Desde que retornou ao time titular no dia 10 de dezembro, Richarlison tem média de um gol por jogo na Premier League.

O centroavante dos Spurs marcou cinco gols nas últimas cinco partidas do Campeonato Inglês. Sem Son, o brasileiro é o maior goleador do Tottenham na temporada.

Palpite 2 - Manchester United x Tottenham - Richarlison marcar a qualquer momento: 2.87 na Betano.

Spurs fora de casa trazem entretenimento

Jogando como visitante, o time do Tottenham tem a tendência a participar de jogos com placares altos.

A média de gols nas partidas do time de Ange Postecoglou fora de casa é de 3.8 por jogo. Em 10 jogos longe do Tottenham Hotspur Stadium, os Spurs marcaram 22 gols e sofreram outros 16.

O Manchester United corrobora esse prognóstico, tendo sofrido múltiplos gols nas duas rodadas mais recentes da PL. No seu último jogo em casa, o Man. United sofreu dois gols em triunfo contra o Aston Villa por 3-2.

Palpite 3 - Manchester United x Tottenham - Sim para ambas as equipes marcarem e pelo menos três gols na partida: 1.65 na Betano.