Palpite Manchester United x Liverpool - Premier League - 7/4/24

Após passar um susto diante do Sheffield United, os Reds defendem sua liderança na Premier League em Old Trafford.

O grande destaque deste final de semana no futebol inglês é certamente o clássico entre Man. United e Liverpool. Aqui estão nossos palpites para este jogão neste domingo (7).

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 4.55 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Darwin Núñez 2.05 na Betano Ambas as equipes marcaram Sim 1.39 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Equilíbrio em Old Trafford

O Liverpool marcou história com um 7-0 em Anfield na temporada passada, mas desde então o Manchester United forneceu uma boa resposta nos últimos embates.

Contando o tempo regulamentar, Manchester United e Liverpool estão vindo de dois empates neste clássico, um por 0-0 no primeiro turno do Campeonato Inglês e outro por 2-2 pela Copa da Inglaterra.

Este empate mais recente nos 90 minutos pela FA Cup terminou com gosto doce para o United, que triunfou no apagar das luzes na prorrogação, chegando a um 4-3 histórico.

Palpite 1 - Liverpool x Manchester United - Empate: 4.55 na Betano.

Atacante uruguaio tem boas marcas neste embate

Darwin Núñez faz uma temporada louváve com, contribuição direta para 18 gols dos Reds na Premier League em 28 aparições, marcando 11 vezes.

O camisa 9 dos Reds não tem um histórico amplo contra o Man. United tendo atuado apenas quatro vezes no maior clássico inglês, mas possui bons números nesta curta amostra.

São dois gols e duas assistências para Darwin Núñez em jogos contra a equipe de Old Trafford por todas as competições.

Palpite 2 - Liverpool x Manchester United - Darwin Núñez marcar a qualquer momento: 2.05 na Betano.

As duas equipes não economizaram no último jogo

Manchester United e Liverpool fizeram uma das partidas mais emocionantes de toda a temporada no futebol europeu pela Copa da Inglaterra..

Em jogo com múltiplas viradas e eventual triunfo do Man. United na prorrogação, não faltaram gols no Old Trafford.

Essas duas equipes também vêm de jogos com muitas bolas na rede na última rodada da Premier League. O Manchester United perdeu fora de casa para o Chelsea por 4-3, já os Reds venceram o Sheffield em casa por 3-1.

Palpite 3 - Manchester United x Liverpool - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.39 na Betano.