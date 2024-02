Palpite Manchester United x Fulham - Premier League - 24/2/24

Perseguindo uma vaga na próxima Champions League, o Manchester United retorna aos seus domínios para receber o Fulham neste sábado (24).

Este duelo no Old Trafford coloca a prova um tabu de bem mais de uma década entre essas equipes. Aqui estão os nossos palpites selecionados para o embate entre Man. United e Fulham

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Man. United 1.57 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Rasmus Hojlund 2.05 na Betano Total de cartões no jogo Quatro cartões ou mais 1.7 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Fulham não bate o Man. United desde 2009

Marco Silva tem a árdua missão de liderar sua equipe a um feito que não consegue há quase 15 anos. A última vitória do Fulham neste embate ocorreu em dezembro de 2009, quando levou a melhor por 3-0.

Nos últimos 18 jogos, o retrospecto do Man. United é invejável, conquistando 15 vitórias nesse período e ficando com apenas três empates.

Analisando o desempenho recente do time de Erik ten Hag, são cinco vitórias seguidas na Premier League sem deixar pontos pelo caminho há mais de um mês.

Palpite 1 - Manchester United x Fulham - Vitória do Man. United: 1.57 na Betano.

Jogo do Man. United tem sido sinônimo de gol de Hojlund

Quem deve mais ao outro? Hojlund ao United pela evolução coletiva que o permite brilhar individualmente? Ou o United a Hojlund por seu crescimento individual com gols cruciais nas últimas rodadas?

De uma forma ou de outra, os torcedores do Man. United andam extremamente satisfeitos com o desempenho de seu centroavante dinamarquês.

Hojlund marcou os dois gols na vitória da última rodada por 2-1 diante do Luton Town.

São seis jogos seguidos em todas as competições, com Hojlund deixando o seu pelo menos uma vez.

Palpite 2 - Manchester United x Fulham - Rasmus Hojlund marcar a qualquer momento: 2.05 na Betano.

Ambos estão vindo de jogos com muitos cartões

Tanto o Fulham quanto o Manchester United protagonizaram partidas com alto número de cartões amarelos na rodada passada.

Enfrentando o Luton Town fora de casa, o time de Erik ten Hag recebeu cinco cartões em triunfo por 2-1.

O Fulham de Marco Silva também recebeu cinco cartões no duelo com o Aston Villa no Craven Cottage.

Analisando suas médias na atual edição da Premier League, o Fulham leva 2.3 cartões amarelos por jogo, enquanto a marca do Man. United é de 2.5.

Palpite 3 - Manchester United x Fulham - Total de quatro cartões ou mais: 1.72 na Betano.