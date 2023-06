Confira três sugestões de palpites para a final da Champions League entre o Manchester City e o Inter de Milão.

Veja as opções selecionadas pelo nosso especialista em apostas para o jogo deste sábado:

Manchester City vence: 1,44 na bet365.

1,44 na bet365. Ambas as equipes marcam - Sim: 1,95 na bet365.

1,95 na bet365. Erling Haaland marca a qualquer altura do jogo: 1,72 na bet365.

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real no site da bet365.

City procura lugar entre os grandes

Há muito que se diz que o Manchester City só poderá dizer que é um dos grandes clubes da Europa quando vencer a Champions League. Dificilmente, o time terá uma melhor oportunidade do que neste ano.

Para além de tentar vencer a maior competição de clubes do mundo, o time de Pep Guardiola vai tentar vencer três troféus na mesma temporada, tendo já assegurado o título da Premier League e a FA Cup.

Só uma equipe inglesa conseguiu esse feito antes: o Manchester United na temporada de 1998/99. Os Citizens são de longe os favoritos para vencer, mais ainda após eliminarem o Real Madrid nas semifinais com o placar acumulado de 5-1.

Palpite 1 - Manchester City x Inter de Milão – Manchester City vence: 1,44 na bet365.

Jogar fora não é bom para o City

Se o Etihad Stadium é uma fortaleza para Guardiola e seus homens, quando jogam fora nem sempre tudo corre bem. O City não conseguiu vencer contra o Bayern de Munique e Real Madrid na Allianz Arena e Santiago Bernabéu respectivamente, na Champions.

Na Premier League, empatou no terreno do Brighton e perdeu em casa do Brentford, nas últimas duas rodadas, ainda que o título já estivesse garantido.

Mas o rival italiano se tornou um especialista em mata-mata. Porto, Benfica e AC Milan foram eliminados pelo time de Simone Inzaghi na Champions, que também conseguiu chegar à final da Coppa Italia e vencer contra a Fiorentina.

O elenco dos Nerazzurri tem qualidade em especial com atacantes como Lautaro Martínez, Edin Dzeko e Romelu Lukaku.

Palpite 2 - Manchester City x Inter de Milão – Ambas as equipes marcam - Sim: 1,95 na bet365.

Norueguês é fera contra muralha milanesa

É possível dizer que a defesa é o setor mais forte da Inter, que não sofreu gols em cinco dos seis jogos de mata-mata na Champions. Só o Arsenal conseguiu melhor em 2005/06 ao não sofrer gols nos seis jogos entre as oitavas e a semifinais.

Os Nerazzurri podem não ser favoritos em Istambul, mas chegam à Turquia com 11 vitórias nos seus últimos 12 jogos em todas as competições e só não vazaram as redes do adversário em um dos seus últimos 17 jogos.

Erling Haaland é fera na frente do gol adversário. O atacante norueguês marcou 52 gols em 52 jogos esta temporada em todas as competições, isto na sua época de estreia no City.

Na Champions, o craque acumula 12 gols em 10 jogos. Por isso, será o jogador mais perigoso para a redes protegidas por André Onana neste sábado em Istambul.

Palpite 3 - Manchester City x Inter de Milão – Erling Haaland marca a qualquer altura do jogo: 1,72 na bet365.