Palpite: Manchester City x Chelsea - Premier League - 21/5/2023

Os Citizens recebem o Chelsea e podem garantir o título da Premier League com uma vitória neste final de semana.

Ocupando apenas a 11ª posição, os Blues apenas procuram terminar esta Premier League em um tom positivo, sem maiores objetivos quanto a sua colocação na tabela. Este duelo às 12h, encerrará uma rodada tripla da Premier League neste domingo (21), com West Ham x Leeds, e Brighton x Southampton, jogando mais cedo.

Para apostar no futebol inglês, veja também nossas dicas para usar o código promocional Betano e código bônus bet365.

Confira as dicas de aposta para Man. City x Chelsea - Premier League - 21/5/2023

A Goal está aqui para apresentar sugestões de palpites interessantes para este confronto. Veja alternativas de apostas nos principais sites.

Mais de 2.5 gols

1.50 na bet365

1.49 na Sportingbet

1.53 na Betano

Vitória do Man. City por 2 ou mais gols

1.66 na bet365

1.68 na Sportingbet

1.72 na Betano

Erling Haaland para marcar a qualquer momento

1.50 na bet365

1.40 na Sportingbet

1.40 na Betano

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real nas casas de apostas.

Ataque fulminante dos comandados de Pep Guardiola

Nos seus dois jogos mais recentes, os Citizens marcaram sete vezes, e nesta temporada da Premier League, os atuais campeões possuem 92 gols em 35 partidas, de longe a melhor marca da competição.

Nas suas dez últimas partidas no Etihad Stadium, o time de Guardiola marcou 39 gols, em uma média absolutamente surreal, incluindo goleadas por 4-1 contra Liverpool e Arsenal, além de um triunfo por 7-0 contra o RB Leipzig.

Aposta 1 - Manchester City x Chelsea - Mais de 2.5 gols: 1.50 na bet365, 1.49 na Sportingbet e 1.53 na Betano.

Manchester City entra em campo com a moral nas alturas

O Manchester City vem de possivelmente a grande atuação de sua história, garantindo sua segunda passagem para a decisão da Champions League em três anos, ao superar o todo-poderoso Real Madrid em casa, por 4-0.

Antes desse triunfo, os Citizens venceram o Everton por 3-0, sem maiores dificuldades, no Goodison Park.

Desde o início de abril, são nove vitórias do Man. City por pelo menos dois gols de diferença, em todas as competições.

Aposta 2 - Manchester City x Chelsea - Vitória do Man. City por 2 ou mais gols: 1.66 na bet365, 1.68 na Sportingbet e 1.72 na Betano.

Erling Haaland entra nos momentos finais de uma temporada histórica

O centroavante dos Citizens excedeu até as melhores expectativas para o seu primeiro ano na Inglaterra, marcando 36 gols em 33 partidas, além de sete assistências, e já tem a artilharia da competição praticamente garantida, com o segundo colocado, Harry Kane, nove gols atrás do Cometa Norueguês.

Apesar de não ter deixado o seu nos dois confrontos com o Real Madrid, o momento de Haaland é muito positivo, tendo marcado em seis dos sets jogos mais recentes dos Citizens na Premier League.

Aposta 3 - Manchester City x Chelsea - Erling Haaland para marcar a qualquer momento: 1.50 na bet365, 1.40 na Sportingbet e 1.40 na Betano.