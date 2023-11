Palpite Manchester City x RB Leipzig - Champions League - 28/11/23

Confira as dicas e palpites para apostar em Manchester City x RB Leipzig, na Champions League.

Neste confronto da 5ª rodada da fase de grupos da Champions League, o Manchester City recebe o RB Leipzig. O confronto acontece no dia 28 de novembro (terça-feira), no City of Manchester, em Manchester.

Dessa forma, confira os prognósticos e os palpites selecionados por nossa equipe editorial para este importante confronto do Grupo G.

Aposta Palpite Odd Resultado Manchester City vence 1.35 na Betano Jogador a marcar Haaland a qualquer momento 1.57 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim para ambos marcam 1.78 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Aproveite o bônus com código promocional Betano

Saiba como funciona o código bônus bet365

Abra sua conta com o código VIP Pinnacle

City embalado com 100% de aproveitamento

Atual campeão europeu, o Manchester City segue sendo o time a ser batido no Velho Continente. Atualmente, os Citizens lideram o Grupo G com 12 pontos, tendo vencido todos os quatro jogos iniciais.

No primeiro turno da fase de grupos, os comandados de Pep Guardiola enfrentaram o RB Leipzig fora de casa e triunfaram pelo placar de 3 a 1, com gols de Foden, Álvarez e Doku.

Ainda, vale ressaltar que o Manchester City vem em uma sequência significativa de sete jogos sem perder, sendo dois empates e incríveis cinco vitórias. Assim, levando em conta o retrospecto e o fator casa, acreditamos que o City seja o vencedor.

Palpite 1 - Manchester City x RB Leipzig - Manchester City vence: 1.35 na Betano.

Haaland novamente decisivo

O astro norueguês segue sendo um jogador implacável nesta temporada. Inclusive, já marcou quatro gols nesta edição da Liga dos Campeões e é o vice-artilheiro da competição.

Em seu jogo mais recente, pela Premier League, o camisa nove do time inglês anotou um gol no empate por 1 a 1 diante do Liverpool. Em números gerais, o jogador tem 48 jogos no campeonato inglês, 50 gols marcados, foi artilheiro na temporada passada e é também o artilheiro da atual temporada

Já em sua participação como um todo no campeonato europeu, Haaland conseguiu marcar 39 gols em 34 jogos. Se posicionando como o vigésimo na posição de artilheiros máximos da história da competição.

Palpite 2 - Manchester City x RB Leipzig - Haaland marca a qualquer momento: 1.57 na Betano.

Leipzig vem de três jogos com ambos times marcando

O City vem de dois clássicos nacionais, dos quais empatou ambos e com as duas equipes marcando. Primeiro, ficou em um empate de 4 a 4 contra o Chelsea, e mais recentemente, empatou com o Liverpool, em 1 a 1.

Além disso, no primeiro jogo das duas equipes na Champions League deste ano, os dois times marcaram gols. Na ocasião, o jogo terminou em 3 a 1 para os ingleses.

O Leipzig, por outro lado, registra três partidas consecutivas com ambas as equipes marcando. Inicialmente, obteve uma vitória sobre o Estrela Vermelha por 2 a 1. Depois, venceu o Freiburg por 3 a 1. Porém, mais recentemente, sofreu uma derrota por 2 a 1 contra o Wolfsburg.

Palpite 3 - Manchester City x RB Leipzig - Sim para ambos marcam: 1.78 na Betano.