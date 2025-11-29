Palpite Manchester City x Leeds - Premier League - 29/11/2025

Nosso especialista em apostas está confiante de que o City retoma as vitórias após alguns resultados difíceis. Os visitantes estão enfrentando dificuldades.

Melhores palpites para Manchester City x Leeds

Ambos os times marcam: não, com odds de 1.77 na Betano;

Mais gols no segundo tempo, com odds de 2.05 na Betano;

Phil Foden marca ou assiste com odds de 2.05 na Betano.

Palpite de placar: Manchester City 3-0 Leeds.

Nossa análise: momento das equipes

O Manchester City enfrentou dificuldades na semana passada. Primeiro, perdeu terreno para o Arsenal e foi ultrapassado pelo Chelsea após uma derrota para o Newcastle United, e depois foi derrotado pelo Bayer Leverkusen.

No entanto, eles têm uma excelente chance de se recuperar e voltar a vencer na Premier League.

Enquanto isso, o Leeds United tem enfrentado dificuldades há algum tempo. Eles perderam cinco dos seus últimos seis jogos e não têm passado um jogo sem sofrer gols desde agosto.

Além disso, o time de Daniel Farke venceu apenas um jogo fora de casa em toda a temporada. Esta vitória foi contra o Wolverhampton Wanderers, que está em último lugar, o que não é uma conquista muito significativa.

Prováveis escalações para Manchester City x Leeds

Manchester City: Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Gonzalez, Cherki, Silva, Foden, Doku, Haaland;

Leeds: Perri, Bogle, Rodon, Struijk, Gudmundsson, Ampadu, Longstaff, Tanaka, Aaronson, Okafor, Nmecha.

Dificuldades fora de casa

Embora o Manchester City tenha registrado alguns resultados ruins, ainda é uma equipe com muitos jogadores de qualidade.

Além da derrota para o Leverkusen, eles têm sido muito fortes em casa, vencendo sete dos nove jogos em todas as competições. Eles também mantiveram quatro jogos sem sofrer gols, incluindo um contra o Liverpool no início deste mês.

Por outro lado, o desempenho do Leeds fora de casa tem sido muito fraco. Eles ganharam apenas três partidas em toda a temporada e não venceram nos últimos três jogos fora.

Além disso, sofreram gols em nove jogos consecutivos, tanto em casa quanto fora. Os visitantes certamente causariam uma grande surpresa se vencessem este jogo.

Ambos os lados têm relativamente poucas preocupações com lesões; Rodri, Mateo Kovacic e Anton Stach são os únicos jogadores significativos ausentes, e o último pode até jogar pelo Leeds neste fim de semana.

Com tantas opções disponíveis, espera-se que o time da casa domine o jogo, e os visitantes provavelmente terão dificuldades para criar chances.

Palpite 1 para Manchester City x Leeds: Ambos os times marcam: não, com odds de 1.77 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Manchester City x Leeds nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Goleada no segundo tempo

A maior fraqueza do Leeds nesta temporada tem sido sua incapacidade de manter o foco durante os 90 minutos.

Se os jogos fossem interrompidos no intervalo, eles estariam em 11º na tabela, em vez de 18º. Eles marcaram apenas dois gols após o intervalo e sofreram quase o dobro desse número.

Enquanto isso, o City regularmente tem um desempenho melhor no segundo tempo. Eles lideram a tabela do intervalo e marcaram 10 vezes nos últimos 30 minutos dos jogos. A paciência pode ser uma vantagem para eles contra os Whites no Etihad.

Portanto, é razoável esperar que o jogo se abra após o intervalo, com o time da casa quase certo de garantir a vitória. Os atacantes do City terão muitas oportunidades de encontrar o gol.

Palpite 2 para Manchester City x Leeds: Mais gols no segundo tempo, com odds de 2.05 na Betano.

Valor na frente do gol

Erling Haaland é o jogador mais provável para marcar, mas, como esperado, há pouco valor em apostar nele. Em vez disso, há mais valor em Phil Foden no mercado de gols/assistências.

Embora o jovem de 25 anos não tenha contribuído tanto quanto gostaria na liga nesta temporada, ele registrou 11 G/A em 20 partidas.

Preparando-se para enfrentar uma das defesas mais vazadas da divisão, ele estará ansioso para aumentar sua contagem.

Os Cityzens têm muitas opções de ataque às quais o Leeds precisará estar atento e provavelmente terá dificuldades para defender.

Foden tem o potencial de causar problemas nesta partida, e ele já fez isso antes.