Palpite Manchester City x Inter de Milão - Champions League - 18/09/24

Dois campeões nacionais medem forças na primeira rodada desse novo formato da maior competição de clubes do mundo.

Confira os nossos palpites para esse duelo entre Man. City e Inter de Milão, uma reedição da final da temporada retrasada.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Man. City 1.53 na Superbet Jogador marcar a qualquer momento Erling Haaland 1.72 na Superbet Ambas as equipes marcam Sim 1.72 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.

Cityzens invictos em 2024

Arrancando de forma absolutamente dominante no segundo turno da última temporada, o Man. City possui uma sequência de invencibilidade surpreendente.

A última derrota da equipe comandada por Pep Guardiola veio em dezembro de 2023, quando foi superado pelo Aston Villa por 1-0.

O início de temporada indica que o Man. City vem forte na busca pelo pentacampeonato, iniciando a competição com quatro vitórias no mesmo número de jogos, única equipe a conseguir o feito nesta edição da Premier League.

Palpite 1 - Manchester City x Inter de Milão - Vitória do Man. City: 1.53 na Superbet.

Haaland quebra recordes nos primeiros jogos da temporada

Artilheiro da Premier League nas duas últimas temporadas, Erling Haaland largou incrivelmente bem para chegar ao feito pelo terceiro ano seguido.

O centroavante norueguês guardou incríveis nove gols nas quatro primeiras rodadas do Campeonato Inglês, marca jamais alcançada em toda a história da Premier League.

Os números de Haaland pelo Man. City na Champions League também são impressionantes, tendo marcado 18 gols em 20 aparições.

Palpite 2 - Man. City x Inter de Milão - Erling Haaland marcar a qualquer momento: 1.72 na Superbet.

Man. City vem bem, mas não se demonstra impenetrável

Os comandados de Pep Guardiola venceram todos os quatro jogos que disputaram da Premier League, porém passaram por algumas preocupações nesses embates.

Nas duas partidas que realizou no Etihad Stadium, o Man. City não começou bem, levando o primeiro gol do jogo contra Ipswich Town e Brentford. Contudo, em ambas as ocasiões se recuperou no confronto com tempo de sobra.

A Inter de Milão chega nessa estreia da Champions League tendo demonstrado bons números ofensivos na Serie A, marcando nove gols em quatro partidas, melhor marca do Campeonato Italiano.

Palpite 3 - Man. City x Inter de Milão - Sim para ambas as equipes marcar: 1.72 na Superbet.