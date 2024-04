Palpite Manchester City x Chelsea - Copa da Inglaterra - 20/4/24

Wembley será palco de um duelo Big Six neste sábado (20).

Protagonistas de dois grandes jogos entre si na Premier League, Chelsea e Man. City se enfrentam pela terceira vez nesta temporada. Esses são os nossos palpites para a semifinal em Wembley.

Aposta Palpite Odd Jogador marcar a qualquer momento Cole Palmer 3.00 na Betano Ambas as equipes marcam Sim 1.60 na Betano Total de chutes de um jogador Kevin De Bruyne ter dois ou mais chutes 1.44 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Saiba como funciona o código bônus bet365

A lei do ex já se fez valer nesse duelo

Quando essas equipes se enfrentaram no primeiro turno da Premier League no Stamford Bridge, Cole Palmer marcou o gol decisivo, sacramentando o empate por 4-4 nos momentos finais daquele clássico da Premier League.

Palmer passou em branco no empate do segundo turno por 1-1 no Etihad Stadium, mas sua fase atual é melhor do que mesmo os mais otimistas fãs do Chelsea poderiam esperar.

Nas últimas seis partidas dos Blues por todas as competições, Palmer marcou em cinco diferentes ocasiões, chegando a 11 gols apenas neste retrato.

Palpite 1 - Manchester City x Chelsea - Cole Palmer marcar a qualquer momento: 3.00 na Betano.

Equilíbrio com gols nesta temporada

Como foi apresentado acima, os dois confrontos entre Blues e Citizens na atual temporada terminaram em empates com gols.

Além disso, as duas equipes estão participando de jogos com tentos em ambos os lados.

A vitória do Chelsea por 6-0 contra o Everton na sua última partida encerrou uma sequência de sete jogos com os dois times marcando em atuações dos Blues.

Seguindo esta linha, os Citizens participaram de jogos com os dois times marcando em suas últimas cinco aparições.

Palpite 2 - Manchester City x Chelsea - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.60 na Betano.

Meia belga bem em temporada prejudicada por lesões

Kevin De Bruyne perdeu vários meses no departamento médico, mas quando esteve disponível, como é o caso atual, seu impacto é inquestionável.

Na última partida dos Citizens, De Bruyne teve seis finalizações no empate por 1-1 com o Real Madrid, contanto tempo regulamentar e prorrogação.

Totalizando 12 partidas pelo Man. City na Premier League, sendo nove como titular, o craque belga tem uma média de chutes por jogo de 2.2.

Palpite 3 - Manchester City x Chelsea - Kevin De Bruyne ter dois ou mais chutes: 1.44 na Betano.