Palpite Manchester City x Aston Villa - Premier League - 3/4/24

Poucas equipes, se alguma, apresentaram tantas dificuldades para o Manchester City quanto o Aston Villa nesta temporada.

Quarta-feira (3) é dia de duelo de técnicos espanhóis na Premier League. Confira nossos palpites para esse confronto entre terceiro e quarto colocado aqui.

Aposta Palpite Odd Resultado (chance dupla) Vitória do Aston Villa ou empate 3.55 na Betano Ambas as equipes marcam Sim 1.70 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Leon Bailey 5.50 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Primeiro encontro favoreceu o Aston Villa

Quando essas equipes se encontraram no primeiro turno, os comandados de Unai Emery levaram a melhor por 1-0.

Mais do que o placar final, a maneira como o time de Birmingham venceu aquele jogo chamou atenção, possuindo 22 finalizações (7 no alvo) contra apenas duas dos Citizens.

Em oito jogos como visitante desde o início do ano, o time de Unai Emery ainda não foi derrotado longe de seus domínios. Por isso, acreditamos no palpite da vitória do Aston Villa ou em um empate neste jogo.

Palpite 1 - Man. City x Aston Villa - Empate ou Aston Villa: 3.55 na Betano.

Ataques raramente contidos em ambos os lados

O Manchester City não saiu do zero em seu último jogo, empatando em casa com o Arsenal, vista rara para quem acompanha uma partida no Etihad Stadium.

Antes dessa partida, os Citizens carregavam uma sequência de 47 jogos em casa na Premier League, sempre marcando pelo menos uma vez.

O oponente do Man.City nesta quarta (3), o Aston Villa marcou sete vezes em suas últimas três partidas por todas as competições.

Combinados, essas equipes possuem 125 gols em 59 partidas na Premier League. Por isso, esperamos uma partida com gols de ambos os times.

Palpite 2 - Man. City x Aston Villa - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.70 na Betano.

Leon Bailey vive melhor temporada na Inglaterra

Considerando a possível ausência de Ollie Watkins, que teve de ser substituído com um problema na coxa na última rodada, Bailey ganha ainda mais responsabilidade no setor ofensivo.

O ponta jamaicano tem 16 contribuições diretas para gol na Premier League, marcando oito vezes e distribuindo oito assistências.

Bailey foi o homem do gol no duelo entre essas equipes no primeiro turno, que terminou em triunfo do Villa por 1-0. Ou seja, um palpite interessante é acreditar que Leon Bailey balance as redes adversárias.

Palpite 3 - Manchester City x Aston Villa - Leon Bailey marcar a qualquer momento: 5.50 na Betano.