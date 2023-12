Palpite Liverpool x Arsenal - Premier League - 23/12/23

Separados por um ponto na classificação, Liverpool e Arsenal se encontram valendo a liderança da Premier League.

Os gigantes vêm se alternando no topo do Campeonato Inglês, e realizarão um confronto direto de proporções enormes, já chegando no fim do primeiro turno.

Saiba os melhores palpites para o jogo deste sábado.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Liverpool 2.40 na KTO Ambas as equipes marcam e total de gols Sim e pelo menos três gols 1.88 na KTO Total de chutes Gabriel Jesus ter pelo menos dois 1.50 na KTO

Ninguém triunfa em Anfield além dos Reds

O empate arrancado pelo Man. United na última rodada foi a primeira vez que um visitante saiu de Anfield com pontos.

A equipe do Liverpool somou 22 dos 24 pontos que disputou em seus domínios, e, além disso, traz excelente retrospecto contra os Gunners.

O Arsenal não sabe o que é vencer em Anfield pela Premier League desde 2012. Nos últimos 10 confrontos no Campeonato Inglês, foram sete vitórias dos Reds e três empates.

Palpite 1 - Liverpool x Arsenal - Vitória do Liverpool: 2.40 na KTO.

Médias altas de gols nos dois lados

Liverpool e Arsenal têm uma média de mais de dois gols por partida. No total, os Reds marcaram 36 gols em 17 jogos, e os Gunners fizeram 35 no mesmo número de rodadas.

Apesar da invencibilidade em casa, os Reds sofreram gols no Anfield em dois dos seus três últimos jogos em todas as competições.

Os Gunners também aparecem bem, mesmo longe do Emirates Stadium. O atual líder da competição marcou em seis de oito partidas como visitante na Premier League.

Palpite 2 - Liverpool x Arsenal - Sim para ambas as equipes marcarem e três gols ou mais na partida: 1.88 na KTO.

Gabriel Jesus em sequência positiva

O atacante brasileiro tem dois gols e uma assistência nas três rodadas mais recentes da Premier League.

Neste recorte de três jogos, Gabriel Jesus finalizou oito vezes, acertando o alvo em cinco ocasiões.

Em 12 jogos na Premier League, sendo nove como titular, Gabriel Jesus tem em média duas finalizações por partida. Por isso, esse é um dos palpites mais prováveis para este jogo.

Palpite 3 - Liverpool x Arsenal - Gabriel Jesus ter pelo menos duas finalizações: 1.50 na KTO.