Palpite Lanús x Vasco - Sul-Americana - 13/05/2025

Lanús e Vasco se enfrentam hoje à noite, às 21h30, no Estádio La Fortaleza, na Argentina.

A partida é válida pela 5ª rodada do Grupo G da Sul-Americana.



Confira as melhores dicas de apostas, mercados, análises e prováveis escalações para Lanús x Vasco.

Mercado Palpite Odds na Superbet Resultado Final Lanús 1.87 Tempo com Mais Gols 2º Tempo 2.17 Equipe com Mais Cartões Lanús 2.95

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 13/05, às 01h13.

Prováveis escalações

Lanús: Losada; Méndez, Izquierdoz, Ronaldo Lopez e Marcich; Mdina, Cardozo e Marcelino Moreno; Carrera, Salvio e Cabrera.

Vasco: Lé Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo e Lucas Piton; Hugo Moura e Tchê Tchê; Nuno Moreira, Philippe Coutinho e Rayan; Vegetti.

Momento das equipes

O Vasco vem de mais uma derrota no fim de semana, dessa vez para o Vitória por 2x1 no Campeonato Brasileiro. Com esse resultado, já são oito jogos seguidos sem vencer, o que coloca o Cruzmaltino na primeira colocação da zona de rebaixamento com sete pontos conquistados em oito rodadas.



Pela Copa Sul-Americana, a equipe foi goleada na quarta-feira passada (7), pelo placar de 4x1 para o Puerto Cabello, na Venezuela. Contudo, mesmo com esse resultado adverso, ocupa a vice-liderança do Grupo G com cinco pontos ganhos em uma vitória e dois empates.



Líder do torneio com oito pontos, o Lanús faz boa campanha e ainda não perdeu nessas quatro rodadas da Sul-Americana, tendo vencido e empatado duas vezes . Porém, os argentinos chegam para esta partida após cair nas oitavas do Campeonato Argentino, em derrota nos pênaltis para o Boca Juniors, no sábado (10).

Resultado final

Em crise, o Vasco não tem conseguido obter bons resultados na temporada. Em 28 jogos disputados este ano, foram apenas nove vitórias, a última delas sendo há mais de um mês, quando superou o Sport por 3x1 pelo Brasileirão em 12 de abril. Desde então, perdeu cinco disputas e empatou três.

Com números semelhantes aos do Vasco, o Lanús também tem poucas vitórias em 2025: sete em 22 jogos. No entanto, falando especificamente em desempenho na Copa Sul-Americana, o time de Mauricio Pellegrino tem apresentado bom desempenho e segue invicto em quatro rodadas. Inclusive, no último jogo pela competição continental, venceu o Melgar, jogando fora de casa, por 1x0. Além disso, vale ressaltar que, embora tenha sido eliminado no Campeonato Argentino, o Lanús conseguiu fazer um jogo equilibrado contra o Boca em plena La Bombonera, sendo superado nos pênaltis (4x2).

Lembrando ainda do primeiro encontro das equipes nesta Copa Sul-Americana, o Vasco, mesmo jogando em São Januário, ficou apenas no 0x0 diante do Lanús. Logo, sabendo que a equipe argentina não perdeu nos últimos cinco jogos como mandante, e considerando o atual momento do Vasco, por mais que esteja bem colocado no grupo, é mais provável uma vitória para os donos da casa nessa partida.

Palpite 1 - Vitória do Lanús com odd 1.87 na Superbet.

Tempo com mais gols

Nos últimos dez jogos em que marcou, o Lanús fez seu primeiro gol no segundo tempo em sete dessas partidas. Isso inclui jogos em que marcou nos dois tempos, como no 4x1 sobre o Instituto, no Campeonato Argentino, quando o clube marcou apenas um gol no primeiro tempo e o restante nos 45 minutos finais da partida.

Além disso, em relação ao setor defensivo, os Granates sofreram 13 gols na temporada e têm a defesa menos vazada da Sul-Americana, ao lado do Huracán e do Fluminense, com apenas dois gols sofridos.

Já o Vasco fez oito gols em seis dos últimos dez jogos, e em todas essas partidas o Gigante da Colina só marcou mais de uma vez no 3x1 contra o Sport. Embora na maioria desses jogos os gols tenham saído no primeiro tempo, o ataque vascaíno não vem tendo muita consistência nas disputas recentes.

Portanto, as estatísticas mostram que os confrontos do Lanús têm sido mais movimentados no segundo tempo. Com isso, a tendência é que, para este encontro, a maior quantidade de gols seja registrada nos 45 minutos finais.



Palpite 2 - Tempo com maior número de gols (2T) com odd 2.17 na Superbet.

Equipe que receberá mais cartões

O Vasco recebeu nove cartões em seus cinco duelos recentes, com a maior quantidade de punições ocorrendo no último jogo, quando recebeu três cartões amarelos. A menor quantidade foi no jogo contra o Cruzeiro, quando não recebeu nenhum cartão.

Por outro lado, o Lanús tomou 16 cartões amarelos em cinco jogos, com destaque para a partida contra o próprio Vasco, na terceira rodada, quando os Granates receberam quatro cartões, enquanto o Cruzmaltino recebeu dois.

Além disso, nesta Sul-Americana, o Lanús já soma 15 cartões no total em quatro jogos, incluindo um vermelho. Em todos esses encontros, a equipe teve apenas um jogo com menos de quatro cartões. Diante disso, a expectativa é que o Lanús seja o time com o maior número de cartões esta noite.



Palpite 3 - Equipe com Mais Cartões (Lanús) com odd 2.95 na Superbet.