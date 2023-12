Palpite Juventus x Napoli - Campeonato Italiano - 8/12/13

Confira os melhores palpites para apostar no jogo Juventus x Napoli, na Série A (Campeonato Italiano).

No meio de seu período mais desafiador da temporada, o Napoli enfrenta outro gigante italiano em sequência, visitando La Vecchia Signora em Turim.

A Juventus segue na cola da Inter de Milão, que justamente foi o último adversário do Napoli, vencendo o atual campeão com facilidade no Estádio Diego Armando Maradona.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória da Juventus 2.37 na Betano Chutes no alvo Khvicha Kvaratskhelia acertar o alvo pelo menos uma vez 1.60 na Betano (Chance dupla) Resultado e total de gols Juventus ou empate e partida com pelo menos dois gols 1.90 na Betano

Veja oferta exclusiva com o código promocional Betano

Descubra como funciona o código bônus bet365

Conheça o código Stake

Napoli caiu muito após título na temporada passada

A saída de Luciano Spalletti após o Scudetto parece pesar muito para o Napoli, que no momento se encontra na 5ª posição, 11 pontos atrás do líder.

A passagem de Rudi Garcia durou apenas alguns meses, e o Napoli já dá início a um novo trabalho. Este será apenas o quarto jogo de Walter Mazzarri que já perdeu duas partidas em todas as competições.

Na última rodada o Napoli foi presa fácil perdendo em casa por 3-0 para a Inter de Milão, que ao lado da Juventus são as duas equipes que se apresentam como principais candidatas ao título.

Palpite 1 - Juventus x Napoli - Vitória da Juventus: 2.37 na Betano.

Kvaratskhelia bem em segunda temporada no Napoli

Embora o desempenho coletivo do Napoli não se iguale ao que foi feito na temporada passada, o camisa 77 segue fazendo sua parte.

Kvaratskhelia já contribuiu para sete gols nesta edição da Serie A, dando três passes para gol e balançando as redes quatro vezes.

O atacante da Geórgia finaliza em média 3.5 vezes por partida, e acertou o alvo pelo menos uma vez em quatro dos seus cinco últimos jogos no Campeonato Italiano.

Palpite 2 - Juventus x Napoli - Khvicha Kvaratskhelia: 1.60 na Betano.

Juventus ainda não perdeu em casa

O time de Massimiliano Allegri faz um excelente primeiro turno na Serie A, propriamente enraizado na sua força no Juventus Stadium.

A Juventus possui invencibilidade como mandante, somando 17 dos 21 pontos disputados. Nestas sete partidas foram marcados 15 gols, 11 da Juve e quatro de seus oponentes.

Enquanto isso, o Napoli perdeu três de suas últimas quatro partidas em todas as competições.

Palpite 3 - Juventus x Napoli - (Chance dupla) Juventus ou empate e partida com pelo menos dois gols: 1.90 na Betano.