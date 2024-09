Palpite Junior Barranquilla x Botafogo - Copa Libertadores - 28/5/24

Em jogo da rodada final da fase de grupos, o Junior Barranquilla, da Colômbia, recebe o Botafogo.

O duelo acontece no dia 28 de maio (terça-feira), no Roberto Melendez Metropolitan Stadium, em Barranquilla. Portanto, confira a seguir três palpites selecionados por nossos especialistas em apostas.

Aposta Palpite Odds Resultado Empate 3.20 na Betano Escanteios Mais/Menos Mais de 9,5 2.07 na Betano Jogador a marcar Junior Santos a qualquer momento 3.30 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Confronto dos líderes do Grupo D

Atuando na última rodada da fase de grupos da Libertadores, Junior Barranquilla e Botafogo fazem um duelo direto pela liderança da chave.

Os dois clubes têm um desempenho semelhante, ambos têm nove pontos e os dois times marcaram sete gols na fase de grupos. Sendo assim, a partida aparenta ser bastante equilibrada.

O que de fato nos faz acreditar na possibilidade do empate é que os mandantes atuam precisando apenas de uma igualdade no placar. E na Libertadores deste ano, eles já empataram 60% dos jogos realizados.

Palpite 1 - Junior Barranquilla x Botafogo - Empate: 3.20 na Betano.

É esperado um jogo muito dinâmico

Ainda que o Junior Barranquilla jogue pelo empate, o Botafogo, por sua vez, tentará a vitória, pois apenas assim pode alcançar a liderança da chave.

Essa busca do Botafogo pelos gols e o contra-ataque do Junior, certamente pode fazer com que a partida tenha muitos tiros de canto.

Outro ponto para se ter em mente é que 100% dos jogos que envolveram os colombianos tiveram mais de 7,5 escanteios. Já para mais de 9,5, esse feito ocorreu em 60% dos jogos.

Palpite 2 - Junior Barranquilla x Botafogo - Mais de 9,5 escanteios: 2.07 na Betano.

Junior Santos é o artilheiro da Libertadores

O Botafogo, antes de chegar para a fase de grupos da Libertadores, realizou oito jogos pela pré-Libertadores. E nessas partidas, Junior Santos se destacou.

Somando os gols anotados na fase pré e também na fase de grupos, o atacante do Fogão soma nove tentos, e assim é o artilheiro do torneio continental.

Assim, por estar sendo um jogador decisivo, e pelo Botafogo jogar possivelmente de maneira ofensiva, acreditamos que mais uma vez Junior Santos poderá marcar.

Palpite 3 - Junior Barranquilla x Botafogo - Junior Santos marca a qualquer momento: 3.30 na Betano.