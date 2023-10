Palpite Internacional x Santos - Campeonato Brasileiro - 22/10/23

Saiba os melhores palpites para o jogo Internacional x Santos, válido pelo Campeonato Brasileiro 2023.

O Internacional deve abrir os olhos, com três derrotas em suas quatro últimas partidas, o Colorado se encontra a apenas dois pontos da zona de rebaixamento, iniciando esta 28ª rodada.

O Santos já está no meio desta briga há um bom tempo, e tendo sido derrotado em casa para o Bragantino, por 3-1, o Peixe entra neste final de semana entre os quatro mais mal colocados da competição.

Os especialistas em apostas da Goal apresentam opções de palpites para este confronto.

Aposta Palpite Odd Resultado Internacional 1.65 na Betano Total de gols Dois ou menos 1.65 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Enner Valencia 2.70 na Betano

Peixe é presa fácil longe da Vila Belmiro

O Santos lida com problemas ofensivos atuando fora de casa. O Alvinegro Praiano só marcou sete gols em 13 partidas fora da Vila Belmiro, com uma das médias mais baixas do Brasileirão.

Nas últimas rodadas, o Santos até esboçou uma reação, vencendo duas partidas fora de casa, mas com nove derrotas em 13 jogos, o revés continua sendo o resultado mais comum para o Alvinegro Praiano longe de seus domínios.

O Internacional pode até também fazer uma campanha pouco inspiradora, mas foi no Beira-Rio que o Colorado conquistou a maioria de seus pontos, 21 de 32 para ser mais exato.

Na sua última partida em casa, o Colorado venceu o seu rival Grêmio por 3-2.

Palpite 1 - Internacional x Santos - Vitória do Internacional: 1.65 na Betano.

Média de gols do Peixe despenca como visitante

Como citado acima, o Santos não tem um bom ataque sem o apoio de sua torcida.

A mesma equipe que marcou 23 gols em 14 jogos como mandante, para uma média de 1.69 por partida, soma apenas sete gols em 13 partidas fora de casa, para uma média de 0.54.

Os quatro últimos duelos entre Inter e Santos tiveram dois gols ou menos, sendo que o Alvinegro Praiano não sabe o que é vencer no Beira-Rio desde 2013.

Palpite 2 - Internacional x Santos - Dois gols ou menos: 1.65 na Betano.

Com pouco tempo de clube, Valencia já é peça-chave

O centroavante Enner Valencia foi desfalque do Colorado na partida desta última quarta (18), contra o Bahia. O jogador equatoriano foi titular pela sua seleção no dia anterior pelas Eliminatórias.

Sem Valencia, o Colorado passou em branco na Arena Fonte Nova, e a equipe de Eduardo Coudet conta com o retorno do equatoriano para encontrar o gol novamente.

Valencia que anotou quatro gols na Libertadores, marcou o seu primeiro no Brasileirão na rodada retrasada, auxiliando na vitória por 3-2 contra o Grêmio.

Palpite 3 - Internacional x Santos - Enner Valencia para marcar a qualquer momento: 2.70 na Betano.