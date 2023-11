Palpite Internacional x Fluminense - Campeonato Brasileiro - 8/11/23

Saiba os melhores palpites para Internacional x Fluminense, na 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Neste confronto da 33ª rodada do Brasileirão, o Internacional recebe o Fluminense. O confronto acontece no dia 8 de novembro (quarta-feira), no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Confira, portanto, os palpites de nossos especialistas para esta partida que se desenha como fundamental para o Colorado, que deseja retornar à Libertadores do próximo ano, torneio esse que o Fluminense já está garantido por ser o atual campeão.

Aposta Palpite Odd Resultado Internacional vence 1.55 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 2.07 na Betano Metade com mais gols Segundo tempo 2.00 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Internacional precisa vencer

Campeão da Libertadores pela primeira vez em sua história, o Fluminense já está garantido para a próxima edição do torneio continental, dessa forma, pode se dar ao luxo de tirar o pé do acelerador nestas rodadas finais do Brasileirão.

Contudo, não é correto dizer que a equipe vai abdicar da competição nacional. Porém, o time que realmente precisa do resultado é o Internacional que, ainda que distante, sonha com a possibilidade de chegar ao G-6.

O time porto-alegrense vem embalado com a vitória na última rodada diante do Cruzeiro, por 2 a 1. E agora, atuando em casa, os comandados de Eduardo Coudet têm certo favoritismo para este jogo contra um Fluminense de “ressaca”.

Palpite 1 - Internacional x Fluminense - Internacional vence: 1.55 na Betano.

Artilheiros dos dois lados

As duas equipes se orgulham de ter atacantes eficientes em seu plantel. O Tricolor Carioca pode contar com o artilheiro da temporada no futebol brasileiro, Germán Cano, que já marcou 37 gols na temporada.

Do lado do Colorado, a equipe conta com a eficiência do equatoriano Enner Valencia, que foi uma das grandes surpresas sul-americanas na Copa de 2022. Até aqui, o atacante do Inter já marcou dez gols atuando pelo time brasileiro, e antes do jogo contra o Cruzeiro, vinha de cinco jogos seguidos marcando gols.

Ainda, além de cada equipe ter jogadores decisivos, vale mencionar que houve gol dos dois times nos últimos cinco jogos do Inter. Quanto ao Flu, em seu jogo mais recente também houve gol das duas equipes.

Palpite 2 - Internacional x Fluminense - Sim para ambos marcam: 2.07 na Betano.

Internacional sofreu gol nos últimos doze jogos

Em suas partidas mais recentes, o Internacional não tem sido tão forte em seu sistema defensivo. Afinal, a equipe sofreu gols em todos seus 12 jogos mais recentes, totalizando 20 gols sofridos.

Desses 20, pelo menos 14 gols sofridos pelo Internacional foram assinalados no segundo tempo. O que demonstra uma certa dificuldade que pode ser influenciada pelo cansaço da equipe atuando na segunda etapa dos jogos.

Ainda, no encontro mais recente entre esses dois times, no jogo decisivo das semifinais da Libertadores, o segundo tempo foi a metade da partida com mais gols. O jogo foi 2 a 1 para o Fluminense, com dois gols anotados no segundo tempo.

Palpite 3 - Internacional x Fluminense - Metade com mais gols (Segundo tempo): 2.00 na Betano.