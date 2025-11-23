Palpite Inter x AC Milan - Série A - 23/11/2025

O Milan está se mostrando difícil de ser vencido nesta temporada e, provavelmente, vai frustrar a Inter no San Siro neste fim de semana.

Dicas de apostas para Inter x AC Milan:

Ambas as equipes marcam, com odds de 1.70 na Betano;

Um gol em cada tempo, com odds de 1.68 na Betano;

Lautaro Martinez marca ou assiste, com odds de 2.30 na Betano.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Inter 1-1 AC Milan;

Palpite de artilheiros: Inter - Lautaro Martinez; AC Milan - Rafael Leão.

A Inter de Milão está no topo da tabela ao receber seus rivais históricos neste fim de semana, liderando apenas pelo saldo de gols. Eles venceram 11 dos seus últimos 12 jogos em todas as competições e são o melhor time ofensivo da Série A, com 26 gols marcados.

No entanto, não são invencíveis, já que perderam três vezes nesta temporada.

Exceto por uma derrota surpreendente para o Cremonese, o AC Milan tem estado em forma formidável até agora. Eles empataram mais jogos do que gostariam, mas essa derrota mencionada é a única.

No entanto, I Rossoneri não mantiveram muitos jogos sem sofrer gols, então I Nerazzurri estarão confiantes em marcar uma ou duas vezes.

Escalações esperadas para Inter x AC Milan

Escalação esperada do Inter: Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Dimarco, Barella, Calhanoglu, Sucic, Bonny, Martinez;

Escalação esperada do AC Milan: Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Leão, Pulisic.

Um confronto feroz

O Derby della Madonnina é uma das rivalidades mais famosas do mundo, e os jogos geralmente correspondem à expectativa. Embora o último encontro tenha resultado em uma surpreendente vitória por 3-0 para o AC, nos seis jogos anteriores ambas as equipes marcaram.

Curiosamente, apesar do domínio geral da Inter ultimamente, eles têm enfrentado dificuldades contra seus rivais mais ferozes.

Cristian Chivu precisa tomar decisões de seleção após a impressionante vitória sobre a Lazio, com Marcus Thuram agora de volta à ação. No entanto, Chivu pode optar por usá-lo como substituto.

Enquanto isso, Denzel Dumfries é dúvida devido a uma lesão no tornozelo, mas pode se recuperar a tempo de começar, o que seria uma vantagem significativa para os anfitriões.

Além disso, o retorno de Christian Pulisic e Adrian Rabiot ajudará o ataque dos visitantes, e a combinação de Pulisic e Rafael Leão promete um forte jogo ofensivo.

Cinco dos últimos sete jogos do Milan viram ambas as equipes marcarem, e espera-se que isso aconteça novamente no San Siro.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Inter x AC Milan nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Expectativa de uma chuva de gols

Todos, exceto um dos sete confrontos entre essas duas equipes, viram gols em ambos os tempos no início da temporada 2023/24. Portanto, este confronto deve ser observado de perto. Além disso, o time da casa buscará vingança após a derrota por 3-0 na Coppa Italia em abril, que lhes custou uma vaga na final.

Dado o impressionante recorde de gols da Inter nesta temporada, é difícil não vê-los encontrar a rede nesta partida. No entanto, seus oponentes, embora não tão cirúrgicos, falharam em marcar em apenas um jogo em toda a sua campanha até agora.

Certamente parece um jogo que verá muita ação em ambos os lados do campo.

O principal homem da Inter

Os gols da Inter nesta temporada foram distribuídos entre muitos jogadores diferentes. Em todas as competições, 12 jogadores diferentes marcaram, e o mesmo número de jogadores contribuiu com pelo menos uma assistência. No entanto, um fato permanece: Lautaro Martinez ainda é o artilheiro da equipe.

Ele é o único jogador do Biscione a atingir dois dígitos em G/A até agora, e seus oito gols o tornam o artilheiro. O argentino contribuiu diretamente para 13 em seus 20 jogos contra o AC, e ele estará ansioso para aumentar essa contagem.

Não é surpresa que ele seja o favorito das casas de apostas para encontrar a rede neste confronto, mas também não seria surpreendente vê-lo fornecer uma assistência.