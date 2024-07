Palpite Inglaterra x Suíça - Eurocopa - 06/07/24

Jude Bellingham salvou a Inglaterra de forma heroica e agora o nível de qualidade de seu oponente cresce enfrentando a Suíça de Murat Yakin.

Essas duas seleções medirão forças em Dusseldorf valendo um lugar na semifinal. O vencedor do duelo irá enfrentar quem avançar no embate entre Holanda e Turquia.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.04 na Parimatch Jogador marcar ou dar uma assistência a qualquer momento Jude Bellingham 2.86 na Parimatch Total de gols no primeiro tempo No máximo um 1.32 na Parimatch

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Parimatch.

Seleção superior não vem praticando seu melhor futebol

A Inglaterra tem um elenco e consequentemente time titular bem mais qualificado do que o suíço, mas isso não se traduz em campo.

Os comandados de Murat Yakin jogam melhor, algo refletido na maneira como essas duas equipes avançaram de fase nas oitavas. A Inglaterra ficou a minutos de uma eliminação diante da Eslováquia, enquanto a Suíça dominou a Itália e poderia ter vencido por mais que 2-0.

Entretanto, a Seleção Inglesa tem se demonstrado difícil de ser batida, cedendo tão poucas chances quanto virtualmente qualquer outra na Euro.

Em quatro jogos, a Inglaterra sofreu apenas dois gols e ainda não foi derrotada na competição. Este cenário reforça a probabilidade de um confronto equilibrado em Dusseldorf.

Palpite 1 - Inglaterra x Suíça - Empate: 3.04 na Parimatch.

O pouco de bom vem de Jude Bellingham

Mesmo com uma seleção de craques a sua disposição, a produção ofensiva inglesa é incrivelmente abaixo de mesmo as expectativas mais comedidas.

Em meio a este cenário, boa parte do que a Inglaterra produz ofensivamente passa geralmente por Jude Bellingham, afirmação aparente após o último jogo.

Assim como na estreia da competição, a única vitória inglesa em 90 minutos, foi Bellingham o autor do único gol de sua seleção durante o tempo regulamentar, acertando uma bicicleta nos acréscimos para empatar o jogo contra a Eslováquia.

Entre La Liga e Champions League, Bellingham acumulou 23 gols e 11 assistências em 39 jogos na última temporada.

Palpite 2 - Suíça x Inglaterra - Jude Bellingham marcar ou distribuir uma assistência a qualquer momento: 2.86 na Parimatch.

Gareth Southgate e seus jogos com baixa média de gols

Produção ofensiva decepcionante e defesa sólida. Esta combinação gera embates com placares baixos para o English Team ao longo desta Euro.

Contando apenas o tempo regulamentar, a Inglaterra participa de partidas com uma média de gols de 1.25.

Em nenhum dos jogos dos comandados de Gareth Southgate foram marcados múltiplos gols na primeira etapa.

Além de ser uma tendência inglesa, a Euro tem apresentado confrontos sem explosões ofensivas na fase mata-mata, refletindo possivelmente a tensão desses duelos.

Somente um dos oito jogos das oitavas de final teve múltiplos gols na primeira etapa, a vitória espanhola contra a Geórgia por 4-1.

Palpite 3 - Suíça x Inglaterra - No máximo um gol no primeiro tempo: 1.32 na Parimatch.