Palpite Holanda x Turquia - Eurocopa - 06/07/24

Buscando repetir o feito de 1988, quando chegou ao topo do futebol europeu na Alemanha, a Holanda tem como próximo obstáculo a Turquia.

Confira os nossos palpites para esse embate que determinará o adversário da Inglaterra ou Suíça em uma das semifinais.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória da Holanda 1.57 na Superbet Jogador marcar a qualquer momento Cody Gakpo 2.45 na Superbet Total de chutes de um jogador Tijajni Reijnders 1.95 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.

Holanda e sua demonstração de força nas oitavas

Ronald Koeman implementou algumas mudanças no fim da fase de grupos e acabou frustrado com a pior atuação de sua equipe no torneio, derrotado por 3-2 contra a Áustria.

Desta forma a Holanda entrou no mata-mata gerando algumas dúvidas, mas teve contra a Romênia possivelmente a melhor atuação das oitavas de final.

Embora dois dos três gols no 3-0 aplicado na Allianz Arena tenham vindo apenas nos momentos finais, a Seleção Holandesa teve uma superioridade ampla e poderia até ter marcado mais se tivesse um aproveitamento de chances melhor.

A Turquia passou todo o drama que não esteve presente no jogo da Holanda, vencendo por 2-1 e contando com a defesa da Euro que evitou gol austríaco nos acréscimos do segundo tempo.

Palpite 1 - Holanda x Turquia - Vitória da Holanda: 1.57 na Superbet.

Poder decisivo de Gakpo cresce na Holanda

Elevar o seu status em um torneio continental por sua seleção não é nada novo para Cody Gakpo, um dos destaques holandeses na última Copa do Mundo.

Agora em sua primeira participação na Euro, o ponta holandês figura na briga pela artilharia do torneio, possuindo três gols em quatro jogos.

A Holanda dominou a Romênia, mas não foi muito eficiente por boa parte do jogo, dando ainda mais significância ao gol de Gakpo na etapa inicial, que abriu o placar e deu certa tranquilidade aos comandados de Ronald Koeman.

Palpite 2 - Holanda x Turquia - Cody Gakpo marcar a qualquer momento: 2.45 na Superbet.

Meia do Milan cresce em meio a ausências

Pouco tem se falado das dificuldades enfrentadas por Koeman, tendo perdido possivelmente seus dois principais meias antes da Euro.

Sem Frenkie De Jong e Teun Koopmeiners, a Holanda teve de buscar outras soluções e uma das principais delas é Tijjani Reijnders.

O atleta do Milan já atuou como segundo homem de meio e até um pouco mais avançado, independentemente de sua posição ele tem trazido perigo ofensivo aos seus oponentes. Reijnders tem uma média de 2.5 finalizações por jogo na Eurocopa.

Palpite 3 - Holanda x Turquia - Tijjani Reijnders marcar a qualquer momento: 1.95 na Superbet.