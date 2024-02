Palpite Guarani x São Paulo - Campeonato Paulista - 25/2/24

Em partida válida pela décima rodada do Campeonato Paulista, o Guarani recebe o São Paulo.

O confronto acontece no dia 25 de fevereiro (domingo), no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Confira, portanto, as análises de nossos editores e os principais palpites para este importante duelo do Paulistão 2024.

Aposta Palpite Odd Resultado São Paulo vence 1.65 na Betano Jogador a marcar Calleri a qualquer momento 2.30 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 2.20 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

São Paulo busca recuperação

O Tricolor Paulista, a três jogos sem vencer (duas derrotas e um empate), busca nesta partida se reencontrar com o caminho das vitórias. Um triunfo se torna indispensável, visto que o clube se encontra atualmente na terceira posição de seu grupo.

Por sua vez, o Guarani é o último colocado do Grupo B. Quando analisamos a tabela classificatória geral, a equipe se encontra na zona de rebaixamento do campeonato paulista.

Dessa forma, com os mandantes apresentando um desempenho aquém na temporada de 2024, acreditamos que o São Paulo vai vencer a partida válida pela décima rodada.

Palpite 1 - Guarani x São Paulo - São Paulo vence: 1.65 na Betano.

Calleri ainda é o homem-gol do São Paulo

O atacante argentino, mesmo quando não balança as redes, se torna um jogador crucial no sistema ofensivo do São Paulo. Seu posicionamento, marcação em pressão na defesa adversária e sua garra são elementos que o fazem um jogador diferenciado.

Ainda que neste início de temporada, o atleta não venha se mostrando como um dos mais goleadores, é importante considerar que o Guarani foi vazado em seus últimos seis jogos. Ou seja, apresenta uma defesa frágil.

Na partida mais recente do São Paulo, o camisa nove do Tricolor balançou as redes contra o Red Bull Bragantino. Com esse gol, Calleri chegou a dois marcados na temporada de 2024. Evidentemente, o atleta buscará aumentar essa métrica em seu próximo compromisso.

Palpite 2 - Guarani x São Paulo - Calleri marca a qualquer momento: 2.30 na Betano.

Ambas as defesas demonstram fragilidade

Como mencionado, o Guarani foi vazado em seus seis jogos mais recentes. Enquanto isso, o São Paulo sofreu cinco gols em suas últimas três partidas no Paulistão.

No total, o time de Campinas sofreu 12 gols em nove jogos (média de 1,33), já o time da capital levou 8 em exatos oito jogos, uma média de um gol sofrido por rodada.

Dessa forma, analisando as médias ofensivas e defensivas, achamos prudente acreditar em uma partida na qual ambos times balancem as redes.

Palpite 3 - Guarani x São Paulo - Sim para ambos marcam: 2.20 na Betano.