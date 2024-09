Palpite Grêmio x Juventude - Campeonato Gaúcho - 6/4/24

Pela segunda partida da final do estadual do Rio Grande do Sul, o Grêmio recebe o time do Juventude.

O duelo acontece no dia 6 de março (sábado), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Veja abaixo, conforme a análise de nossos editores, as principais previsões para este clássico decisivo.

Aposta Palpite Odd Time campeão Grêmio 1.24 na Betano Resultado Grêmio vence 1.42 na Betano Total de gols Mais/Menos Grêmio mais de 1,5 1.65 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Grêmio busca seu sétimo título seguido

O Grêmio, vencedor das últimas seis edições, tem se destacado como uma potência dominante no futebol gaúcho.

A equipe Tricolor está posicionada como o segundo clube que mais levantou esta taça: foram 42 no total (três a menos que o Internacional, maior vencedor).

Sendo assim, dada a disparidade histórica e técnica dos dois times, o Grêmio surge como principal candidato ao título neste ano.

Palpite 1 - Grêmio x Juventude - Grêmio campeão: 1.24 na Betano.

Grêmio se preparou para a final

Em seu jogo diante do The Strongest, o Imortal poupou seus titulares mirando este confronto da final. Sendo assim, a equipe gremista vai a campo “descansada” para a decisão.

Em confrontos diretos, o Tricolor apresenta uma sequência de cinco jogos sem perder contra o Juventude. Neste recorte foram três vitórias e dois empates.

É importante lembrar também que antes da derrota por 2 a 0 na estreia na Libertadores, o Grêmio vinha embalado por uma série invicta de cinco partidas.

Palpite 2 - Grêmio x Juventude - Grêmio vence: 1.42 na Betano.

Os artilheiros do campeonato vão a campo

O Grêmio marcou mais de um gol em seis partidas de suas últimas sete neste campeonato. A única exceção foi no primeiro confronto da final, que terminou em empate por 0 a 0.

Ainda, o Imortal ostenta o ataque mais eficaz do torneio, com uma média precisa de dois gols por partida nesta competição. No total, foram registrados 30 gols em 15 confrontos.

Outro ponto de destaque é que os dois artilheiros do Campeonato Gaúcho são jogadores do Grêmio: Cristaldo e Diego Costa, ambos com cinco gols cada.

Palpite 3 - Grêmio x Juventude - Grêmio mais de 1,5 gols: 1.65 na Betano.