Palpite Grêmio x Fluminense - Copa Libertadores - 13/8/24

O Imortal Gaúcho e o Tricolor das Laranjeiras se enfrentam pelas oitavas de final do principal torneio de clubes da América do Sul.

O compromisso entre tricolores está marcado para terça-feira (13), às 19h, no Couto Pereira, situado em Curitiba. Confira a seguir as dicas de apostas para este clássico interestadual.

Aposta Palpite Odd Resultado Grêmio vence 2.07 na Betano Gols Mais/Menos Mais de 1,5 1.50 na Betano Jogador a marcar Braithwaite a qualquer momento 2.87 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Saiba como funciona o código bônus bet365

Grêmio inicia a disputa em casa

O Tricolor Gaúcho, décimo primeiro melhor mandante do Brasileirão (embora tenha feito alguns jogos longe de seu estádio), tem favoritismo para o duelo.

Afinal, o Fluminense, por outro lado, considerando o Campeonato Brasileiro, é o quarto pior time da competição ao analisar o desempenho dos visitantes.

Ainda, para embasar esse palpite de vitória gremista, é importante considerar que o time gaúcho venceu os últimos sete encontros diretos contra o Flu.

Palpite 1 - Grêmio x Fluminense - Grêmio vence: 2.07 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o time do Grêmio deve sair com a vitória no confronto com o Fluminense pela Copa Libertadores 2024 nesta terça-feira (13). Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

O Imortal deve tentar criar uma vantagem

Ainda que o Fluminense chegue para esta partida ostentando o fato de ser o atual campeão da Libertadores, a temporada do time das Laranjeiras não é empolgante.

Contudo, acreditamos na força dos dois times para tentar alterar o marcador. Vale ressaltar que na fase de grupos, quatro jogos do Tricolor das Laranjeiras terminaram com mais de 1,5 gols.

Dessa forma, entendendo a importância do duelo e de fazer um bom resultado na partida inicial, acreditamos em uma partida com mais de um tento.

Palpite 2 - Grêmio x Fluminense - Mais de 1,5 gols: 1.50 na Betano.

Dinamarquês já deixou seu cartão de visita

Uma das principais contratações do futebol brasileiro, Braithwaite, em sua partida de estreia vestindo a camisa do Grêmio, teve um dia totalmente atípico.

O dinamarquês anotou dois gols a favor na vitória por 3 a 1 contra o Cuiabá, mas também foi responsável pelo gol dos mato-grossenses, uma vez que anotou um contra.

No entanto, por ter um faro de gol excelente e por ter 200% de aproveitamento com a camisa gremista (2 gols em um 1 jogo), acreditamos que ele possa ser decisivo neste duelo.

Palpite 3 - Grêmio x Fluminense - Braithwaite marca a qualquer momento: 2.87 na Betano.