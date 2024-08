Palpite Grêmio x Corinthians - Copa do Brasil - 07/08/24

Mandando esse embate no Couto Pereira, o Tricolor Gaúcho batalha por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil diante do Corinthians.

Ambas as equipes terão de ir a campo com atletas suspensos, o meia Raniele e o atacante Gustavo Nunes foram expulsos no jogo de ida.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.20 na bet365 Jogador a marcar ou distribuir uma assistência Yeferson Soteldo 2.30 na bet365 Jogador e seu número de chutes no alvo Rodrigo Garro acertar o alvo a qualquer momento 1.53 na bet365

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365.

Equilíbrio recente entre Grêmio e Corinthians

Quatro confrontos foram realizados entre esses dois grandes clubes desde o início do ano passado e três terminaram em empate.

Além do jogo de ida da Copa do Brasil, Corinthians e Grêmio se enfrentaram bem recentemente pelo Brasileirão, duelo que ficou no 2-2 com mando do Timão.

O Corinthians vem de um empate na última rodada do Brasileirão, resultado que o isolou como a equipe que mais empatou na competição, com oito em 21 jogos.

Palpite 1 - Grêmio x Corinthians - Empate: 3.20 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o jogo entre Grêmio e Corinthians desta quarta-feira (7) deve terminar em empate pela Copa do Brasil 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Yeferson Soteldo é principal peça ofensiva do Grêmio

O Grêmio não fez um grande jogo de ida na casa do Timão, mas o pouco que criou passou muitas vezes pelos pés de Soteldo, roteiro comum na temporada gremista.

Artilheiro do Tricolor Gaúcho no Brasileirão com três gols, mesma marca de Franco Cristaldo, Soteldo chegou a esse número em apenas nove partidas, enquanto Cristaldo precisou de 16.

Também possuindo duas assistências, Soteldo participou efetivamente de mais gols do que qualquer outro atleta gremista na Série A.

Palpite 2 - Grêmio x Corinthians - Yeferson Soteldo marcar ou distribuir uma assistência a qualquer momento: 2.30 na bet365.

Garro entre as grandes contratações do Timão em 2024

Uma das principais características de Rodrigo Garro é o seu chute de fora da área, inclusive sendo o batedor oficial de faltas do Corinthians.

Titular em 19 dos 21 jogos do Corinthians no Brasileirão, ausente apenas quando teve de cumprir suspensão, Garro tem boa eficiência em finalizações.

O camisa do Timão tem média de uma finalização no alvo por partida na Série A, tentando 2.1 chutes por jogo na competição.

Palpite 3 - Grêmio x Corinthians - Rodrigo Garro acertar o alvo a qualquer momento: 1.53 na bet365.