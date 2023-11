Palpite Goiás x Bragantino - Campeonato Brasileiro - 2/11/23

Saiba os melhores palpites para apostar em Goiás x Bragantino, no Campeonato Brasileiro 2023.

Neste confronto da 31ª rodada do Brasileirão, o Goiás recebe o Bragantino. O confronto acontece no dia 2 de novembro (quinta-feira), na Serrinha, em Goiânia.

Com isso, nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida que se desenha como fundamental para os objetivos de ambos os times. Confira!

Aposta Palpite Odd Ambos marcam Sim/Não Sim 1.82 na Betano Jogador a marcar Eduardo Sasha a qualquer momento 2.60 na Betano Gols Mais/Menos Mais de 0,5 no primeiro tempo 1.47 na Betano

Ambos precisam pontuar

As duas equipes estão vivendo momentos diferentes no Brasileirão. O Goiás, mandante, se encontra na zona de rebaixamento e precisa vencer para se livrar da zona da degola.

Do outro lado, o Bragantino ainda figura no G-4, mas se quiser se manter na briga pelo título ou por uma vaga direta para a Libertadores 2023, precisará somar pontos importantes, mesmo atuando como visitante.

Assim, nesse cenário onde as duas equipes precisam dos três pontos, é de se esperar um jogo bastante dinâmico, no qual haverá chance de gols para os dois lados.

Palpite 1 - Goiás x Bragantino - Sim para ambos marcam: 1.82 na Betano.

Eduardo Sasha entre os artilheiros

O atacante de 31 anos, que deixou o Atlético-MG no começo do ano, vem sendo uma peça fundamental para o sucesso do Red Bull Bragantino nesta temporada.

Neste ano, o atleta do Massa Bruta marcou 16 gols em 37 partidas (média de 0,43). Contudo, desses dezesseis, 10 foram anotados no Brasileirão, competição na qual entrou em campo em 24 oportunidades (média de 0,41 por rodada).

Ainda, vale mencionar que no jogo do primeiro turno houve uma vitória do time de Bragança Paulista por 2 a 0, e um dos gols anotados neste jogo foi marcado por Eduardo Sasha.

Palpite 2 - Goiás x Bragantino - Eduardo Sasha marca a qualquer momento: 2.60 na Betano.

Gol no primeiro tempo nos sete jogos recentes do Bragantino

Entendendo o cenário das duas equipes, é muito provável que os dois times tomem a iniciativa para marcar gols. Afinal, apenas a vitória importa para os dois lados.

Nesse sentido, é esperado que haja gols ainda na primeira etapa. E isso pode ser respaldado no fato de que nos últimos sete jogos do Red Bull Bragantino, em todos eles tiveram ao menos um gol no primeiro tempo.

Ainda, vale mencionar que nos últimos cinco confrontos diretos entre essas duas equipes, em todos houve também ao menos um gol na etapa inicial.

Palpite 3 - Goiás x Bragantino - Mais de 0,5 gols no primeiro tempo: 1.47 na Betano.