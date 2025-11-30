Palpite Girona x Real Madrid - La Liga - 30/11/2025

Nosso especialista em apostas espera mais um jogo do Real Madrid com muitos gols, com Kylian Mbappé e Vladyslav Vanat marcando.

Melhores palpites para Girona x Real Madrid:

Mais de 3,5 gols, com odds de 2.00 na Betano;

Vladyslav Vanat marca a qualquer momento, com odds de 3.30 na Betano;

Kylian Mbappé marca primeiro, com odds de 3.10 na Betano.

Palpite de placar: Girona 2-2 Real Madrid.

Nossa análise: momento das equipes

Foi uma semana agitada para o Real Madrid. Eles apenas conseguiram empatar em 2-2 com o recém-promovido Elche no último fim de semana, o que reduziu sua liderança no topo da La Liga para apenas um ponto sobre o Barcelona.

Os Blancos seguiram com uma vitória por 4-3 fora de casa contra o Olympiacos na Champions League, com Mbappé marcando todos os gols em um jogo notável na Grécia.

O próximo desafio é contra o Girona, e os catalães estão atualmente lutando entre os três últimos. No entanto, isso se deve em grande parte a um início de temporada muito ruim.

Sua forma atual é muito melhor, e eles conseguiram um excelente empate em 1-1 contra o Real Betis no último fim de semana.

Prováveis escalações para Girona x Real Madrid

Girona: Gazzaniga, Moreno, Reis, Martínez, Rincón, Martín, Witsel, Ounahi, Gil, Vanat, Tsygankov;

Real Madrid: Courtois, Carreras, Huijsen, Asencio, Alexander-Arnold, Camavinga, Ceballos, Bellingham, Valverde, Vinicius, Mbappé.

Os gols vão rolar em Montilivi

O Real Madrid estava sem quatro zagueiros centrais e seu goleiro titular durante a semana.

Thibaut Courtois deve retornar no domingo, mas ainda há dúvidas sobre seus zagueiros centrais, o que sugere que eles podem estar vulneráveis na defesa novamente.

A viagem da liga para Elche no último fim de semana também foi muito aberta, gerando um total combinado de 4,8 xG.

Gols são prováveis contra uma equipe do Girona comandada por um dos técnicos mais eficientes da La Liga.

Os catalães também têm dúvidas de seleção na defesa. Seu defensor mais experiente, Daley Blind, está se recuperando de uma lesão. Três dos seus sete primeiros jogos em casa na liga produziram mais de 3,5 gols no total.

Parece haver valor em apostar em uma repetição aqui, com uma probabilidade implícita de 50%.

Palpite 1 para Girona x Real Madrid: Mais de 3,5 gols, com odds de 2.00 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Girona x Real Madrid nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Vanat explorará as lacunas na defesa do Madrid

O Girona foi ativo no final da janela de transferências e parece ter feito algumas contratações inteligentes. Azzedine Ounahi impressionou no meio-campo, enquanto Vladyslav Vanat se adaptou rapidamente no ataque.

O ucraniano marcou três vezes em suas 10 primeiras aparições na La Liga. Ele finalizou uma bela jogada em equipe para marcar contra o Betis na última vez.

Com o ala Bryan Gil agora de volta à plena forma após uma lesão, o atacante está começando a receber mais assistência.

O Real Madrid defende com uma linha muito alta, o que deve deixar espaços para Vanat explorar. Ele também pode se beneficiar de oportunidades aéreas, já que os Blancos parecem vulneráveis a cruzamentos durante a semana.

Dadas essas questões defensivas, apostar que Vanat marcará a qualquer momento parece uma boa aposta neste jogo.

Palpite 2 para Girona x Real Madrid: Vladyslav Vanat marca a qualquer momento, com odds de 3.30 na Betano.

Mbappé, de volta à forma, marcará primeiro

Mbappé passou por uma leve queda de forma antes da viagem do Real Madrid à Grécia. No entanto, ele estava em excelente forma com um retorno impressionante de quatro gols em Piraeus.

A combinação de velocidade e habilidade do francês pode ser demais para uma defesa inexperiente do Girona no domingo.

Mbappé já marcou 22 gols em 18 aparições por seu clube nesta temporada. Nenhum jogador marcou mais gols na La Liga, enquanto o jogador de 26 anos tem uma média de 4.8 tentativas por jogo, o maior número na primeira divisão espanhola.

50% dos gols de Mbappé pelo clube nesta temporada ocorreram antes do intervalo. O francês já marcou primeiro em cinco ocasiões na liga.

Isso o torna o candidato destacado para fazer o mesmo aqui, com uma probabilidade implícita de 32.3%.