Palpite Geórgia x Portugal - Eurocopa - 26/6/24

Na última rodada da fase de grupos do torneio europeu, a seleção da Geórgia encara a seleção de Portugal nesta quarta-feira (26), às 16h.

Confira mais adiante três dicas que nossos especialistas em apostas providenciaram para esse duelo que será realizado no Veltins-Arena, localizado em Gelsenkirchen.

Aposta Palpite Odd Resultado Portugal vence 1.43 na Parimatch Jogador a marcar Cristiano Ronaldo a qualquer momento 1.73 na Parimatch Gols Mais/Menos Portugal mais de 1,5 1.78 na Parimatch

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Parimatch.

Portugal vem conquistando bons resultados

Este jogo de encerramento da fase de grupos da Euro 2024 coloca frente a frente o líder da Chave F, Portugal, contra o lanterna, a Geórgia.

De um lado, os portugueses venceram seus dois primeiros jogos, do outro, a Geórgia ainda não venceu nenhum confronto na Euro.

Ainda, para embasar esse palpite, as estatísticas sugerem 70% de chances de um triunfo dos portugueses. Sendo assim, há motivos para acreditar em um triunfo da equipe comandada por Roberto Martínez.

Palpite 1 - Geórgia x Portugal - Portugal vence: 1.43 na Parimatch.

CR7 busca ampliar sua artilharia histórica na Euro

O craque português, Cristiano Ronaldo, no auge dos seus 39 anos, é detentor de vários recordes na competição. Um deles, é o fato de ser o maior artilheiro da Euro, com 14 gols.

Na rodada passada, Cristiano Ronaldo teve a chance de marcar, mas preferiu dar o passe e realizar uma assistência para seu companheiro. Ou seja: chances de gol estão surgindo.

Agora, enfrentando a equipe mais 'fraca' do grupo, e considerando ainda que ele é o batedor de pênaltis oficial do time, pode haver ainda mais chances de Cristiano balançar as redes nesse duelo.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, Portugal deve vencer o confronto contra a seleção da Geórgia na Euro 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Palpite 2 - Georgia x Portugal - Cristiano Ronaldo marca a qualquer momento: 1.73 na Parimatch.

Geórgia sofreu gol em seus dois primeiros jogos

A equipe da Geórgia, em seus dois primeiros duelos na Euro, foi vazada em ambos os jogos. Ao todo foram quatro gols sofridos, média de dois por rodada.

Portugal, por sua vez, também com dois jogos realizados, já marcou cinco tentos nesta competição, estabelecendo uma média de 2,5 por confronto.

Dessa forma, e considerando o forte setor ofensivo português, com Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Rafael Leão e Bruno Fernandes, a equipe deve impor uma forte pressão ofensiva.

Palpite 3 - Geórgia x Portugal - Portugal mais de 1,5 gols: 1.78 na Parimatch.