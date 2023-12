Palpite Genoa x Juventus - Serie A - 15/12/23

A equipe de Massimiliano Allegri persegue de perto a Inter de Milão na briga pelo Scudetto, e não pode pensar em deixar pontos pelo caminho.

O confronto com o Genoa dá início a 16ª rodada da Serie A, e pode dar a Juve a liderança provisória do campeonato, já que a Inter de Milão só joga no domingo (17).

Aposta Palpite Odd Resultado do 1º tempo Vitória da Juventus 2.55 na Betano Resultado e total de gols Vitória da Juventus e no máximo três gols 2.15 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Dusan Vlahovic 2.80 na Betano

Juve com bons inícios fora de casa

A campanha da Juventus é de altíssimo nível nesta temporada, conquistando 16 dos 21 pontos que disputou atuando longe de sua casa.

Em partidas como visitante, o time de Allegri tende a marcar cedo, com média de um gol por jogo no primeiro tempo, que cai para 0.57 na etapa complementar.

Nas suas duas partidas mais recentes fora de casa, em ambas, La Vecchia Signora foi para o intervalo na frente do placar.

Palpite 1 - Genoa x Juventus - Vitória da Juventus no 1º tempo: 2.55 na Betano.

Ambas as equipes proporcionam jogos com poucos gols

A Juventus não protagoniza uma partida com no mínimo quatro gols desde o dia 23 de setembro.

Já a sequência do Genoa é quase tão longa quanto, se estendendo até o primeiro jogo da equipe em outubro.

Três derrotas nos últimos quatro jogos representam o momento atual do Genoa, que inclusive caiu na Copa Itália, perdendo para a Lazio por 1-0.

La Vecchia Signora tem grande favoritismo, tendo vencido sete de seus últimos oito jogos. A única exceção foi o empate por 1-1 com a líder Inter de Milão.

Palpite 2 - Genoa x Juventus - Vitória da Juventus e partida com no máximo três gols: 2.15 na Betano.

Vlahovic segue como principal goleador da Juve

Apesar de não ter marcado em seus dois últimos jogos, o centroavante sérvio permanece como artilheiro do time.

Em 13 rodadas da Serie A, Vlahovic fez cinco gols, uma vez a mais do que o seu companheiro de ataque Federico Chiesa.

Vlahovic tem aparecido em jogos cruciais, inclusive marcando um gol importantíssimo no empate em 1-1 com a Inter de Milão.

Palpite 3: Genoa x Juventus - Dusan Vlahovic marcar a qualquer momento: 2.80 na Betano.