Palpite Genoa x Internazionale - Campeonato Italiano - 29/12/23

Neste duelo da 18ª rodada da Serie A da Itália, o Genoa recebe a Inter de Milão.

O confronto acontece no dia 29 de dezembro (sexta-feira), no Estádio Luigi Ferraris, em Genova.

Dessa forma, confira os prognósticos e os palpites selecionados por nossa equipe editorial para este grande confronto pela liga italiana.

Aposta Palpite Odd Resultado Internazionale vence sem sofrer gols 2.50 na Betano Jogador a marcar Marcus Thuram a qualquer momento 2.87 na Betano Gols Mais/Menos Internazionale marca mais de 2,5 3.60 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Para fechar o ano no topo

A Internazionale vem sendo avassaladora na Serie A desta temporada. Em dezessete jogos, a equipe venceu quatorze, empatou dois, e foi derrotada em apenas uma ocasião. Assim, apresenta um aproveitamento de 86%.

Os líderes do campeonato, comandados por Simone Inzaghi, venceram todos os seus últimos quatro compromissos na Serie A. Em todos esses triunfos, o time venceu sem levar gols.

Para complementar, vale ressaltar que a Inter apresenta a melhor defesa da competição. No total, sofreu apenas sete gols, estabelecendo uma média de 0,41 por partida.

Palpite 1 - Genoa x Internazionale - Internazionale vence sem sofrer gols: 2.50 na Betano.

Internazionale tem muitos artilheiros

O principal artilheiro do time é o argentino Lautaro Martínez, que já marcou 15 gols em 16 partidas no campeonato. Mesmo assim, acreditamos que outro atleta da equipe visitante possa brilhar.

Marcus Thuram, contratado recentemente, vem sendo um jogador decisivo, participando frequentemente dos gols. Além de ser o líder de assistências do time, já fez sete gols.

Nossa escolha em Thuram e não em Lautaro para marcar nesta partida, se dá ao fato de que o argentino teve uma lesão, e deve ficar de fora da partida. Assim, é provável que a responsabilidade ofensiva da equipe recaia sobre o francês.

Palpite 2 - Genoa x Internazionale - Thuram marca a qualquer momento: 2.87 na Betano.

Inter detém o melhor ataque da Serie A

A Internazionale, além de estar isoladamente na liderança do campeonato nacional e apresentar a melhor defesa, é também a detentora do ataque mais mortal da competição.

Até aqui, o time marcou 41 gols em 17 jogos. Ou seja: uma média de 2,41 gols por jogo.

Nos quatro jogos mais recentes, o tome conseguiu marcar 11 gols no total. Ou seja, em suas partidas mais recentes, a média se elevou para 2,75 por partida.

Palpite 3 - Genoa x Internazionale - Internazionale marca mais de 2,5 gols: 3.60 na Betano.