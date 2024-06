Palpite França x Polônia - Eurocopa - 25/6/24

Pela última rodada do Grupo D, a França enfrenta a seleção da Polônia nesta terça-feira (25), às 13h.

Veja a seguir as principais dicas de apostas que nossos especialistas providenciaram para esse duelo que será realizado no Signal Iduna Park, localizado em Dortmund.

Aposta Palpite Odd Resultado França vence 1.33 na Betano Gols Mais/Menos França mais de 1,5 1.40 na Betano Cartões Mais/Menos Mais de 3,5 1.83 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

França tem um elenco mais forte

Com um grupo repleto de craques e jogadores consagrados, como Mbappé, Giroud e Griezmann, é inegável admitir que a França tem o elenco mais poderoso do duelo.

Ainda, é importante considerar que os franceses se encontram atualmente em uma empolgante sequência de cinco jogos sem derrotas. Enquanto isso, a Polônia perdeu suas duas primeiras partidas no Grupo D.

Portanto, considerando o desempenho de ambos os times, acreditamos na equipe de Didier Deschamps como principal candidato ao triunfo.

Palpite 1 - França x Polônia - França vence: 1.33 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, a França deve ser a vencedora no confronto com a Polônia. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Polônia vem sofrendo muito defensivamente

A Polônia não vem vivenciando momentos empolgantes, já são duas derrotas na Eurocopa e cinco gols sofridos (média de 2,5 por rodada).

Além disso, ao somar com alguns amistosos pré-Euro, a equipe polonesa já soma quatro jogos seguidos sendo vazado, o que evidencia sua vulnerabilidade no sistema defensivo.

Ademais, embora a França não tenha desempenhado tão bem no ataque nesta Euro, eles têm potencial para 'desencantar' neste duelo que fecha o Grupo D.

Palpite 2 - França x Polônia - França mais de 1,5 gols: 1.40 na Betano.

É esperado um jogo tenso

Na partida mais recente do time liderado por Robert Lewandowski, seis cartões foram mostrados na partida, sendo quatro deles direcionados à Polônia.

Do lado dos franceses, em sua estreia na Euro 2024, contra a Áustria, sete cartões foram apresentados, cinco para os austríacos e dois para a França.

Outro ponto que merece destaque, é que esse jogo vale vaga para as oitavas do torneio, o que o torna altamente disputado, podendo assim gerar faltas mais duras.

Palpite 3 - França x Polônia - Mais de 3,5 cartões: 1.83 na Betano.