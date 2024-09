Palpite França x Itália - Liga das Nações da Europa - 6/9/24

Pela 1.ª rodada da Liga das Nações da Europa, a França recebe a equipe da Itália.

O compromisso entre essas seleções está marcado para sexta-feira (6 de setembro), às 15h45, no Parc des Princes, localizado em Paris. Confira a seguir as dicas e análises de nosso especialista em apostas.

Aposta Palpite Odd Resultado França vence 1.66 na Betnacional Jogador a marcar Kylian Mbappé a qualquer momento 2.14 na Betnacional Escanteios Mais/Menos Mais de 8,5 1.69 na Betnacional

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betnacional.

Itália em momento delicado

As duas seleções não vivenciam o melhor de seus momentos, mas a Itália parece estar sofrendo muito mais que os franceses.

Na Eurocopa, por exemplo, a Itália caiu nas oitavas de final para a Geórgia, apresentando um futebol muito modesto e abaixo do que se espera de uma tetracampeã mundial.

A França, por outro lado, chegou às semifinais. Agora, por ter um elenco mais qualificado e atuar em casa, são favoritos para o triunfo.

Palpite 1 - França x Itália - França vence: 1.66 na Betnacional.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o palpite é que a França vença o confronto com a Itália pela Liga das Nações da Europa, nesta sexta-feira (6). Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Mbappé busca recuperação

Kylian não está no ápice de seu desempenho, mas ainda assim continua sendo um dos jogadores ofensivos mais talentosos do planeta.

Ele, com 48 gols marcados vestindo a camisa francesa, se posiciona como terceiro jogador com mais gols na história desta seleção.

Para este jogo diante dos franceses, ele pode se apoiar no fato de que nos últimos quatro jogos dos italianos, eles foram vazados em todas essas partidas.

Palpite 2 - França x Itália - Mbappé marca a qualquer momento: 2.14 na Betnacional.

Ambos tiveram muitos escanteios recentemente

Nas duas partidas mais recentes da França, ainda pela Eurocopa, os dois jogos tiveram a linha de escanteios acima dos 8,5.

Nesse recorte, a França enfrentou a Espanha e Portugal, totalizando 25 tiros de canto nessas duas partidas, o que gera uma média de 15,5.

Do lado dos italianos, algo similar. Em suas duas partidas mais recentes também houve pelo menos dez escanteios. Sendo assim, isso pode se repetir neste duelo.

Palpite 3 - França x Itália - Mais de 8,5 escanteios: 1.69 na Betnacional.