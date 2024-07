Palpite França x Bélgica - Eurocopa - 01/07/24

Duas seleções cabeças de chave que decepcionaram a certo ponto na fase de grupos agora medem forças por um lugar nas quartas de final.

Bélgica e França terminaram na segunda colocação de suas respectivas chaves e já de cara terão uma missão árdua na fase mata-mata nesta segunda-feira, às 13h.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.27 na Parimatch Total de gols de uma equipe França marcar um ou menos 1.67 na Parimatch Gol inicial da partida até 33 minutos Não 1.87 na Parimatch

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Parimatch.

Oscilações custaram caro no chaveamento

França e Bélgica chegaram na rodada final da primeira fase em boas posições para buscarem a liderança de sua chave, mas ambas falharam nesse objetivo.

A seleção comandada por Didier Deschamps venceu um único jogo na fase de grupos ao bater a Áustria em magro 1-0 e depois não conseguiu escapar dos empates.

Após a Bélgica desempenhar um bom futebol na vitória diante da Romênia, um triunfo por qualquer placar teria lhe bastado diante da Ucrânia na 3ª rodada para ficar em primeiro, mas os belgas não saíram do zero e ficaram a um gol no fim de uma eliminação precoce no torneio.

Palpite 1 - França x Bélgica - Empate: 3.27 na Parimatch

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, a seleção da França e da Bélgica devem empatar em jogo pela Eurocopa 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Ataque francês ainda não engrenou na Euro

Os jogadores da França seguem sem marcar um gol com a bola rolando nesta Euro. Os únicos dois gols da seleção de Deschamps foram um contra e outro de pênalti com Kylian Mbappé.

A Seleção Belga obviamente enfrentou oponentes de um nível significativamente inferior à França na primeira fase, mas fez bem em limitá-los a apenas um gol em três jogos.

Considerando todas as cinco atuações francesas desde o início de junho, o único embate no qual a seleção bicampeã do mundo marcou múltiplos gols foi a tranquila vitória por 3-0 contra Luxemburgo.

Palpite 2 - Áustria x França - França marcar no máximo um: 1.67 na Parimatch

Duelo das oitavas de final com pior média de gols

França e Bélgica passaram de fase nesta Euro, empatados com os membros do grupo C como os piores ataques da competição entre aqueles que avançaram, com média inferior a um gol por jogo.

Considerando todos os oito confrontos desta fase eliminatória, nenhum reúne equipes que marcaram menos gols do que os quatro combinados entre Bélgica e França.

Nos seis jogos dessas seleções na Euro, em apenas um chegaram a balançar as redes antes dos 33 minutos, isso na vitória belga diante da Romênia por 2-0 com gol de Youri Tielemans bem no começo.

Palpite 3 - França x Bélgica - Não para ter um gol até os 33 minutos: 1.87 na Parimatch