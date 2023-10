Palpite Fortaleza x LDU - Copa Sul-Americana - 28/10/23

Confira os palpites para apostar na final da Copa Sul-Americana entre Fortaleza e LDU Quito, neste sábado.

Pela grande final da Copa Sul-Americana 2023, Fortaleza e LDU se enfrentam em jogo único. O confronto acontece no dia 28 de outubro (sábado), no Estádio Domingo Burgueño, no Uruguai.

Com isso, nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida que decretará o mais novo campeão deste torneio continental.

Veja também as odds da Copa Sul-Americana e nosso guia de apostas Copa Sul-Americana.

Aposta Palpite Odd Resultado Fortaleza 1.95 na Betano Total de gols Dois ou mais 1.53 na Betano Receber um cartão Ricardo Adé 1.85 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Antes de verificar quais são os melhores palpites para a final da Copa Sul-Americana, saiba que as casas de apostas devem ter ofertas especiais para a fina do torneio.

Para isso, precisa usar o recurso criar aposta para definir um palpite de, no mínimo, R$10 e com odds a partir de 3.00. Saiba mais como funciona na página de promoções da KTO. Se você ainda não se registrou na casa de apostas, saiba como usar o cupom KTO no momento do cadastro.

Tricolor de Aço busca título inédito

O Fortaleza exerceu o seu domínio nesta competição tanto dentro quanto fora de casa. O Leão do Pici chega na finalíssima como o favorito a levar o caneco no Uruguai .

Diferentemente da LDU que foi derrotada em múltiplas vezes nas fases eliminatórias, o Fortaleza chega nesta decisão invicto nas fases eliminatórias do torneio.

A equipe de Vojvoda até tropeçou nas últimas rodadas do Brasileirão, mas já em um processo de preparação para esta decisão, e mesmo assim, o Fortaleza faz um bom Campeonato Brasileiro na briga pelo G6.

Por isso, o melhor palpite para apostas na final da Copa Sul-Americana é a vitória do Fortaleza.

Palpite 1 - Fortaleza x LDU - Vitória do Fortaleza: 1.95 na Betano.

Fortaleza tem melhor ataque da Sul-Americana

O Leão do Pici vem protagonizando jogos com muitos gols durante esta competição. Mesmo enfrentando uma defesa de respeito, tem tudo para seguir este padrão neste sábado (28).

Não só o Fortaleza balançou as redes pelo menos uma vez em todos os seus jogos eliminatórios, mas também, em cinco dessas seis partidas, ocorreram pelo menos dois gols no jogo.

A única exceção foi a vitória do Fortaleza contra o Libertad, ainda pelo primeiro jogo das oitavas de final. Ou seja, esperamos que a final da Sul´-Americana tenha dois ou mais gols.

Palpite 2 - Fortaleza x LDU - Dois ou mais gols: 1.53 na Betano.

Jogador da LDU está entre os que mais receberam cartões

Nenhum jogador levou mais cartões amarelos do que o zagueiro Ricardo Adé da LDU. Tendo participado de onze jogos nesta Sul-Americana, Adé já foi recebeu cartões amarelos em cinco ocasiões diferentes.

Este número é apenas um reflexo do estilo de jogo do zagueiro haitiano, que também sofreu sete cartões amarelos no Campeonato Equatoriano.

No último jogo da LDU contra uma equipe brasileira, Adé recebeu um cartão na derrota da equipe equatoriana para o São Paulo no Morumbi. Neste sentido, achamos que o cenário pode se repetir e apostamos que Ricardo Adé vá receber um cartão na final da Copa Sul-Americana.

Palpite 3 - Fortaleza x LDU - Ricardo Adé para receber um cartão: 1.85 na Betano.