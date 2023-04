Copa Sul-Americana: Times brasileiros lideram favoritos ao título

Entre os 32 times na disputa da Copa Sul-Americana de 2023 se encontram sete brasileiros: América-MG, Botafogo, Goiás, Red Bull Bragantino, Santos, Fortaleza e São Paulo.

No Top-10 dos favoritos na bet365 para vencer o troféu estão seis desses times, com São Paulo liderando, com cotação de 6/1, e apenas Goiás ficando fora dos dez mais bem cotados.

São Paulo pode repetir título

Atual vice do torneio, o São Paulo é o único time brasileiro que já foi campeão a disputar a edição de 2023 do torneio.

O Clube da Fé sobe ao gramado apenas na sexta-feira, às 21h00 de Brasília, para enfrentar o Tigre, exatamente o time que bateu em 2012, por 2-0, para se sagrar campeão da sul-americana, e está cotado em 17/10 para vencer o jogo.

Sorteado no Grupo D, onde estão também o Puerto Cabello e o Deportes Tolima, o tricolor paulista é favorito nas Apostas no Grupo, com 2/5 para ficar em primeiro.

Outra hipótese para campeão

Se pretende apostar no vencedor da Sul-Americana, os times brasileiros são sempre uma boa escolha, mas o San Lorenzo, da Argentina, também está bem cotado, com 12/1.

Atual segundo colocado na primeira divisão argentina, o time de Buenos Aires também já venceu a Copa anteriormente, em 2002.

Sua estreia será na quarta-feira, frente ao Estudiantes de Mérida, e o San Lorenzo tem cotação de 8/13 na bet365 para vencer a partida e 5/2 para empatar. Os odds foram verificados no momento da publicação do artigo e estão sujeitos à alterações. Consulte os odds atualizados no site do operador.

Os candidatos seguintes

Bragantino, Santos e Fortaleza, todos com 12/1, se juntam ao San Lorenzo no segundo lugar das cotações para Vencedor Final da Copa Sul-Americana.

Nesta fase de grupo, os três times estão cotados para liderar, com 4/5, 4/6 e 10/11, respetivamente.

Vice em 2021, o Massa Preta quer repetir a final, enquanto Fortaleza pretende superar a campanha de 2020, quando deixou o torneio na 1ª fase, em outro formato.

Já o Peixe, que participou na Copa em sete ocasiões, quer superar as quartas de final pela primeira vez e está cotado em 1/2 para estrear com vitória frente ao Blooming, na quarta-feira.

Botafogo, que tem 14/1 para vencer o torneio, surge como uma aposta de baixo risco no grupo, com cotação de 19/20 para e classificar para a fase seguinte.

Os brasileiros menos cotados

América-MG e Goiás, com cotações de 20/1 e 33/1 respectivamente para ganhar a competição, são os times brasileiros que menos atraem os apostadores neste momento.

O time mineiro recebe na quinta-feira, no Estádio Independência, o Peñarol, e é favorito à vitória com 19/20, mas não está bem cotado para liderar o Grupo F, com 12/5.

Já o time goiano busca seu primeiro título internacional, que já teve perto de conquistar em 2010, perdendo na partida de volta para o Independiente, da Argentina.

O Goiás começa sua campanha na Sul-Americana esta terça-feira, frente ao Independiente Santa Fé e está cotado em 5/4 para vencer o jogo e 12/5 para Ganhar a Zero.