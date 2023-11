Palpite Fortaleza x Flamengo - Campeonato Brasileiro - 5/11/23

Confira quais os melhores palpites para Fortaleza x Flamengo, no Campeonato Brasileiro, em 5/11/23.

Tentando evitar sua terceira derrota seguida, o Flamengo viaja até a Arena Castelão enfrentar o Fortaleza, que também acumula sequência negativa na competição.

Com isso, nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida que se desenha como fundamental para os objetivos de ambos os times. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado Fortaleza 2.92 na Betano Total de gols de uma equipe Fortaleza para marcar pelo menos um 1.36 na Betano Jogador para marcar a qualquer momento Martin Lucero 3.10 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Sequência ruim do Fortaleza veio fora de casa

O Fortaleza viveu um momento recente no Brasileirão muito focado na decisão da Sul-Americana, que acabou perdendo nos pênaltis.

As suas três derrotas seguidas na Série A todas ocorreram longe da Arena Castelão. Em casa, os números do Leão do Pici seguem bem positivos.

Como mandante, o Fortaleza só perdeu dois de 14 jogos, marcando 23 vezes, e sofrendo apenas 13 gols.

Na sua última partida como visitante, o Fla foi derrotado na Arena do Grêmio, caindo por 3-2.

Palpite 1 - Fortaleza x Flamengo - Vitória do Fortaleza: 2.92 na Betano.

Leão do Pici marca bem no Castelão

O ataque do Fortaleza passa longe de encantar neste Brasileirão, marcando pouco mais de um gol por jogo, com 34 em 29 partidas.

Contudo, os números na Arena Castelão são positivos. Em 14 jogos como mandante, o time de Juan Pablo Vojvoda marcou 24 gols.

A última vez que o Leão do Pici passou em branco em casa, foi ainda no fim de julho, quando perdeu para o Bragantino por 3-0.

Palpite 2 - Fortaleza x Flamengo - Fortaleza para marcar pelo menos um gol: 1.36 na Betano.

Lucero com bons números

O atacante argentino marcou nas duas últimas atuações do Leão do Pici. Lucero fez o único gol de sua equipe na derrota por 3-1 para o Galo, na rodada passada.

Na final da Sul-Americana foi Lucero quem marcou o gol do Fortaleza, no empate por 1-1 no tempo regulamentar.

Atuando em 23 jogos neste Campeonato Brasileiro, Lucero balançou as redes oito vezes, sendo o principal goleador do Tricolor de Aço.

Palpite 3 - Fortaleza x Flamengo - Juan Martín Lucero marcar a qualquer momento: 3.10 na Betano.