Palpite Fluminense x Nova Iguaçu - Campeonato Carioca - 28/1/24

O Tricolor das Laranjeiras faz um bom início de temporada, mesmo lidando com um time alternativo.

O confronto deste domingo (28) será contra o Nova Iguaçu pela 4ª rodada.

Junto do Vasco, Flu e Nova Iguaçu são duas das três equipes com sete pontos neste Carioca. Confira os nossos palpites para este duelo que ocorrerá no Estádio Luso-Brasileiro.

Aposta Palpite Odd Resultado (chance dupla) e total de gols Vitória do Fluminense ou empate e partida com pelo menos dois gols 1.45 na Betano Ambas as equipes marcam Sim 2.12 na Betano Resultado (especial) Fluminense vencer por exatamente um gol de diferença 3.40 na Betano

Duelo de invictos

Tanto Fluminense quanto Nova Iguaçu possuem invencibilidade neste início de Campeonato Carioca, ambos com duas vitórias e um empate.

Além de não perder, Flu e Nova Iguaçu marcaram gols em todos os seus jogos até aqui.

O trunfo do Tricolor das Laranjeiras é justamente seu retrospecto neste confronto direto, tendo derrotado o Nova Iguaçu nos últimos quatro encontros entre as equipes.

Palpite 1 - Fluminense x Nova Iguaçu - Vitória do Fluminense ou empate e partida com pelo menos dois gols: 1.45 na Betano.

Nova Iguaçu e seus jogos movimentados

O Orgulho da Baixada marcou seis vezes e sofreu quatro gols em três partidas. Todos os jogos terminaram com ambos os times marcando.

Na estreia fora de casa na última rodada, o Nova Iguaçu demonstrou boas ferramentas ofensivas. O time venceu o Bangu por 3 a 2.

O Fluminense vem atrás, mas nem tanto assim, sendo que o Tricolor das Laranjeiras marcou em todos os seus jogos e foi vazado em duas ocasiões.

Palpite 2 - Fluminense x Nova Iguaçu - Sim para ambas as equipes marcarem: 2.12 na Betano.

Nova Iguaçu não vence Flu desde 2017

Na primeira fase do Carioca 2023, o Fluminense levando a melhor por 1-0 no Nova Iguaçu.

Três das quatro vitórias do Flu contra o time da Baixada Fluminense nestes últimos anos foram por um gol de diferença.

Na sua única partida como mandante nesta temporada, o Tricolor das Laranjeiras saiu vitorioso por 2 a 1, contando com gols de Lelê e Isaac.

Palpite 3 - Fluminense x Nova Iguaçu - Fluminense vencer por exatamente um gol de diferença: 3.40 na Betano.