Palpite Fluminense x Juventude - Copa do Brasil - 07/08/24

A única equipe a derrotar o Fluminense no último mês, o Juventude viaja ao Rio de Janeiro tentando manter sua vantagem nesse embate da Copa do Brasil.

Curiosamente, esse foi o único duelo das oitavas de final que terminou com vitória por um gol de diferença na ida. Confira nossos palpites para a partida entre Fluminense e Juventude.

Aposta Palpite Odd Para se classificar Fluminense 1.80 na bet365 Jogador marcar a qualquer momento Kauã Elias 3.25 na bet365 Jogador advertido por um cartão Paulo Henrique Ganso 3.75 na bet365

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365.

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Saiba como funciona o código bônus bet365

Juventude não vence fora de casa

A equipe gaúcha parece manter o bom ritmo mesmo com a troca no comando técnico, mas segue sem impressionar quando tem de deixar o Alfredo Jaconi.

Os comandados de Jair Ventura tentarão defender uma vantagem mínima no Maracanã após vencer por 3-2 na ida, fazendo isso com retrospecto bem desfavorável como visitante.

O Juventude tem apenas uma vitória em 10 jogos fora de casa após o fim do Campeonato Gaúcho, possuindo nove gols e sendo vazado 20 vezes nesse período.

Enquanto isso, o Tricolor das Laranjeiras bateu duas equipes do topo da tabela nos seus jogos mais recentes no Maracanã, superando Palmeiras e Bahia.

Palpite 1 - Fluminense x Juventude - Fluminense se classificar: 1.80 na bet365.

Kauã Elias é um dos destaques atuais do Flu

Germán Cano passa longe de sua melhor temporada vestindo a camisa do Tricolor das Laranjeiras, assim outros nomes têm de aparecer para suprir essa lacuna sem os gols do centroavante argentino.

Embora o ataque do Flu não seja tão prolífico, nem mesmo nesse bom momento, um dos atletas que está indo bem é Kauã Elias.

O atacante de 18 anos balançou as redes nas duas últimas rodadas do Brasileirão, responsável diretamente pelos triunfos diante do Bahia e Bragantino.

Palpite 2 - Fluminense x Juventude -Kauã Elias marcar a qualquer momento: 3.25 na bet365.

Ganso entre os mais amarelados da Série A

O meia do Flu está a um cartão de cumprir a sua terceira suspensão por acúmulo de cartões no Campeonato Brasileiro.

Ganso já recebeu um cartão amarelo em oito ocasiões e fica atrás apenas de Luciano, do São Paulo.

Contando todas as competições, Ganso já foi advertido com 11 cartões amarelos na atual temporada, superando o seu total no ano passado.

Palpite 3 - Fluminense x Juventude - Ganso receber um cartão: 3.75 na bet365.