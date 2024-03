Palpite Fluminense x Flamengo - Campeonato Carioca - 9/3/24

Pelo primeiro jogo da semifinal do campeonato estadual do Rio de Janeiro, o Fluminense recebe o Flamengo.

O confronto acontece no dia 9 de março (sábado), no Estádio do Maracanã, na capital carioca. Confira, a partir da análise de nossos editores, os principais palpites para este Fla-Flu.

Aposta Palpite Odd Resultado Flamengo vence 2.25 na KTO Fluminense cartão vermelho Sim/Não Sim 4.75 na KTO Total de gols Menos de 2,5 1.72 na KTO

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.

Flamengo ainda invicto

O confronto coloca frente a frente dois dos principais favoritos ao título, desta forma, este jogo pode ser visto como uma final antecipada.

O Flamengo é o único time invicto no torneio e venceu o Fluminense na primeira fase. Então, o Mengão aparece com um leve favoritismo para vencer essa partida.

Embora o Fluminense tenha conquistado a Recopa Sul-Americana recentemente, o time das Laranjeiras se encontra em uma sequência de duas derrotas no Cariocão. Além disso, o Flu não venceu nenhum clássico em 2024.

Palpite 1 - Fluminense x Flamengo - Flamengo vence: 2.25 na KTO.

Fluminense tem tido muitos cartões

Em seus dois jogos mais recentes, a equipe do Fluminense, em ambas as partidas foi punida com pelo menos um cartão vermelho. Primeiro no jogo de volta da Recopa, contra a LDU, e mais recentemente contra o Botafogo.

Ainda, vale ressaltar que em dois dos três clássicos que o Tricolor disputou em 2023, em ambos o time teve algum atleta punido com a expulsão, seja por falta grave ou reclamação.

Para este confronto, tratando-se de um jogo importante, os ânimos podem ser exaltados e tanto faltas como reclamações devem surgir. Nesse sentido, acreditamos que novamente o Fluminense pode ter alguém expulso.

Palpite 2 - Fluminense x Flamengo - Fluminense recebe cartão vermelho: 4.75 na KTO.

Defesas bem treinadas

O Flamengo chega para esta semifinal ostentando o posto de melhor defesa do Campeonato Carioca, em onze jogos realizados na Taça Guanabara, a equipe sofreu apenas um gol.

O Tricolor das Laranjeiras, por sua vez, levou dez gols a mais, sendo onze no total. Porém, ainda assim, a equipe dirigida por Fernando Diniz se posiciona como a terceira melhor defesa.

Ainda, ao analisar o histórico do confronto Fla-Flu, notamos que nos cinco últimos jogos envolvendo esses dois clubes, todos tiveram números abaixo dos três gols.

Palpite 3 - Fluminense x Flamengo - Menos de 2,5 gols: 1.72 na KTO.