Palpite Fluminense x Atlético-MG - Copa Libertadores - 18/9/24

Pelo jogo de ida das quartas de final, um duelo brasileiro: o Fluminense, atual campeão, recebe o Atlético-MG.

O duelo entre esses times está marcado para quarta-feira (18 de setembro), às 19h, no Estádio do Maracanã, localizado no Rio de Janeiro. Confira a seguir as dicas e análises de nosso especialista em apostas.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.00 na KTO Ambos marcam Sim/Não Sim 2.10 na KTO Gols Mais/Menos Mais de 1,5 0.00 na KTO

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.

Um duelo muito equilibrado é esperado no Rio

Ainda que tenha a vantagem de atuar em casa neste confronto perante ao Galo, o Fluminense, mesmo assim, pode encontrar dificuldades.

Por mais que os cariocas sejam os atuais campeões do torneio, a equipe vem vivenciando uma temporada de interrogações, estando lutando contra o rebaixamento do Brasileirão.

Ainda, vale mencionar que de quatro jogos como visitante nessa Libertadores, o Atlético-MG foi derrotado apenas uma vez, tendo vencido dois jogos e empatando outro, mostrando assim ser um visitante indigesto.

Palpite 1 - Fluminense x Atlético-MG - Empate: 3.00 na KTO.

Fluminense faz e sofre muitos gols em casa

Ainda que esse seja um jogo que exija cautela, as duas equipes podem ser agressivas e tentar o resultado vantajoso na partida de ida.

Com isso em mente, existe uma clara possibilidade de ambos os times marcarem. Afinal, nos quatro jogos do Fluminense como mandante nesta edição da Libertadores, em todos eles os dois times balançaram as redes.

Outro dado para fortalecer esse palpite é que em pelo menos 50% das partidas do Atlético-MG como visitante neste torneio terminaram com ambos marcando.

Palpite 2 - Fluminense x Atlético-MG - Sim para ambos marcam: 2.10 na KTO.

Ambos os times têm muita força ofensiva

Ao analisar o histórico recente de encontro entre esses times, notamos que em sete dos últimos confrontos, neles todos houve pelo menos dois gols na partida.

Sendo assim, além de acreditarmos que ambos marcam, também é relevante pensar em uma partida com mais de um gol, tal como foi nos últimos quatro jogos do Fluminense.

Além desses dados, é válido observar que dos dois lados existem jogadores prolíficos e que podem complicar as defesas adversárias.

Palpite 3 - Fluminense x Atlético-MG - Mais de 1,5 gols: 1.50 na KTO.