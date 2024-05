Palpite Fluminense x Atlético-MG - Campeonato Brasileiro - 4/5/24

O Flu entra em campo sob um certo nível de pressão no Brasileirão, mesmo vindo de um triunfo na Copa do Brasil neste meio de semana.

Este embate entre Fluminense e Atlético-MG é um dos grandes jogos da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Confira nossos palpites para a partida no Maracanã neste sábado (4).

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Atlético-MG 2.62 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Paulinho 2.67 na Betano Ambas as equipes receberem 2 ou mais cartões Sim 1.40 na Betano

Gabriel Milito invicto no Galo

O treinador argentino assumiu o clube em uma prova de fogo, disputando e vencendo a final do Estadual diante do Cruzeiro.

Analisando o seu retrospecto em todas as competições, o Galo possui 10 jogos sem perder, sendo sete vitórias e três empates nesse período.

Mudando o foco pra o adversário, na sua última aparição no Brasileirão, o Tricolor das Laranjeiras sofreu a sua pior derrota da temporada, tomando 3-0 do Timão na Neo Química Arena.

Palpite 1 - Fluminense x Atlético-MG - Vitória do Atlético-MG: 2.62 na Betano.

Artilheiro na temporada passada com bom início

Ninguém marcou mais do que os 20 gols de Paulinho na última edição do Campeonato Brasileiro e em 2024 o atacante do Galo busca seguir o bom desempenho.

Paulinho já balançou as redes em duas ocasiões neste Brasileirão e ainda contribuiu para mais um gol com assistência.

A última vez que Galo e Flu se enfrentaram foi no segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2023. Naquele embate, o Galo levou a melhor por 2-0, ambos os gols marcados por Paulinho

Palpite 2 - Fluminense x Atlético-MG - Paulinho marcar a qualquer momento: 2.67 na Betano.

Muitos cartões são a norma nos jogos desses times

O Atlético-MG e o Fluminense ambos chegam para esse jogo com média de cartões amarelos de 3.3 e 3.5, respectivamente.

Nessas quatro primeiras rodadas do Brasileirão, em nenhuma ocasião, nem Flu ou Galo deixaram os gramados sem sofrer pelo menos dois cartões amarelos.

Durante o jogo mais recente do Galo no Campeonato Brasileiro, quatro jogadores diferentes receberam um cartão, inclusive com a expulsão de Bruno Fuchs após sofrer dois cartões amarelos.

Palpite 3 - Fluminense x Atlético-MG - Sim para ambos os times receberem dois cartões ou mais: 1.40 na Betano.