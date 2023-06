Palpite Flamengo x Grêmio - Campeonato Brasileiro - 11/6/2023

Veja palpites para o jogo em que o Tricolor Gaúcho enfrenta o Rubro-Negro no Maracanã neste domingo (11), às 18h30.

Saiba quais são as dicas de apostas dos nossos especialistas para o jogo que encerra a 10ª rodada do Brasileirão.

Mais de 2.5 gols : 1.72 na bet365.

: 1.72 na bet365. Pedro marca a qualquer momento: 1.95 na bet365.

1.95 na bet365. Mais de 5.5 cartões amarelos (ambos os times combinados): 1.85 na bet365.

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas à alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365.

Duas piores defesas da primeira metade da tabela

A expectativa é de muitos gols neste duelo do quarto contra o quinto colocado. Na última vez em que se enfrentaram, Flamengo e Grêmio ficaram no empate, por 2-2, ainda pelo Brasileirão de dois anos atrás.

Ao todo, são 17 gols nos cinco últimos jogos entre Flamengo e Grêmio, com três vitórias rubro-negras, e uma gremista, além de um empate.

Palpite 1 - Flamengo x Grêmio - Mais de 2.5 gols: 1.72 na bet365.

Centroavante Rubro-Negro já possui 22 gols na temporada

Pedro é um dos principais goleadores do futebol brasileiro nesta temporada, tendo balançado as redes em cinco competições diferentes (Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Libertadores, Mundial de Clubes, e Brasileirão).

Na Série A são três gols para o artilheiro Rubro-Negro em sete partidas, principal marca de sua equipe ao lado de Ayrton Lucas e Gabigol.

Palpite 2 - Flamengo x Grêmio - Pedro marca a qualquer momento: 1.95 na bet365.

Jogadores têm histórico de cartões amarelos

Walter Kanneman é o atleta com maior número de cartões amarelos neste Brasileirão já tendo sofrido seis. Do lado Rubro-Negro, o número de cartões também impressiona, já que nenhum atacante na competição recebeu tantos cartões quanto Gabriel Barbosa, advertido já quatro vezes.

Apenas Atlético-MG e Coritiba como equipes, sofreram mais cartões amarelos (34 ambas), do que os comandados de Renato Gaúcho (29).

Palpite 3 - Flamego x Grêmio - Mais de 5.5 cartões amarelos (ambos os times combinados): 1.85 na bet365.