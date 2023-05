Palpite: Flamengo x Cruzeiro – Campeonato Brasileiro – 27/5/2023

O nosso especialista em apostas deixa a sua opinião com três sugestões de apostas para o confronto deste sábado entre o Flamengo e o Cruzeiro.

O Flamengo recebe este sábado o Cruzeiro em jogo da oitava rodada da série A do Brasileirão. Os dois times têm 12 pontos, tal como o Athletico Paranaense e o São Paulo.

Esperamos um jogo interessante com dois conjuntos preparados para brigar pelos três pontos para subir na tabela.

Dicas de apostas Flamengo x Cruzeiro

Veja algumas sugestões de apostas para o jogo entre Flamengo e Cruzeiro. Se você ainda não tem uma conta nas casas de apostas e quer fazer palpites de qualquer lugar, saiba quais são os melhores apps de apostas.

Flamengo vence

1,60 na bet365

1,57 na Betano

1,63 na Sportingbet

Ambas as equipes marcam - Sim

1,90 na bet365

1,87 na Betano

1,82 na Sportingbet

Mais de 2,5 gols - Sim

1,85 na bet365

1,85 na Betano

1,78 na Sportingbet

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real nas casas de apostas.

Flamengo leva vantagem

O Flamengo é um time normalmente forte em sua casa e esse pode ser um fator importante para o jogo desse sábado.

O Mengão venceu três dos últimos quatro jogos em casa sem tomar gols e só não marcaram em um dos seus últimos 12 jogos em todas as competições.

O maior problema que o Rubro-Negro pode ter é o cansaço. O time orientado por Jorge Sampaoli viajou a meio da semana para o Chile, onde defrontou o Ñublense, na quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, jogo que terminou empatado a 1-1.

Aposta 1 - Flamengo x Cruzeiro – Flamengo vence: 1,60 na bet365, 1,57 na Betano e 1,63 na Sportingbet.

Cruzeiro vai brigar

O Cruzeiro pode não ser favorito, mas não vai perder fácil. Os dois últimos jogos fora do time de Belo Horizonte na Série A foram duas vitórias com um acumulado de 7-0, o que mostra haver força de ataque no time.

Nos jogos com o Mengão a Raposa não tem conseguido bons resultados, cinco derrotas nos últimos cinco confrontos.

Mas a força atacante do Cruzeiro e o desgaste do Flamengo nos fazem acreditar que ambos as equipes vão marcar.

Aposta 2 - Flamengo x Cruzeiro – Ambas as equipes marcam - Sim: 1,90 na bet365, 1,87 na Betano e 1,82 na Sportingbet.

Maracanã é talismã

O Maracanã é sem dúvida à força do Mengão que, esta temporada, tem uma diferença entre gols marcados e sofridos em casa de +15.

O Cruzeiro tem conseguido resultados irregulares, nos seus últimos cinco jogos venceu dois, perdeu dois e empatou um.

Entre o cansaço do Mengão e a força do Maracanã esperamos uma vitória do time da casa, mas não com muitos gols. Assim mesmo, deverá ser suficiente para uma partida com mais de 2,5 gols.

Aposta 3 - Flamengo x Cruzeiro – Mais de 2,5 gols - Sim: 1,85 na bet365, 1,85 na Betano e 1,78 na Sportingbet.