Palpite Flamengo x Central Córdoba - Libertadores - 09/04/2025

Flamengo em ótima fase recebe o Central Córdoba em busca de mais uma vitória na fase de grupos da Libertadores

Flamengo e Central Córdoba se enfrentam nesta quarta-feira (09), no Maracanã, às 21h30, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.

Possíveis Escalações

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, De la Cruz (Allan), Arrascaeta, Gerson, Gonzalo Plata e Bruno Henrique.

Central Córdoba: Aguerre; Moyano, Abascia, Rivero e Cufré; Ivan Gómez, Jonathan Galván e Jonathan Galván; Perello, Heredia e Angulo.

Flamengo quer manter Invencibilidade

O Flamengo, invicto há 16 jogos, busca ampliar sua sequência sem derrotas e manter os 100% de aproveitamento na Libertadores. No jogo de estreia na competição, o Rubro-Negro venceu o Deportivo Táchira por 1 a 0, com gol de Juninho, na Venezuela, e lidera o Grupo C com 3 pontos.

No Campeonato Brasileiro, o time também está em boa forma, tendo vencido o Vitória por 2 a 1 no último domingo (06/04), pela segunda rodada. Na primeira rodada, os cariocas empataram em 1 a 1 com o Internacional e atualmente ocupam a 6ª posição na tabela com 4 pontos.

Já o Central Córdoba chega para esse confronto após uma derrota por 1 a 0 para o Unión de Santa Fe, pelo Campeonato Argentino. No seu primeiro compromisso na Libertadores, o clube empatou sem gols com a LDU e ocupa a segunda colocação no grupo.

Flamengo é Favorito Contra o Central Córdoba

Em boa fase e com o apoio da torcida, o Flamengo é o favorito para essa partida. Há dois meses sem saber o que é perder, o elenco comandado por Filipe Luís não sofre uma derrota desde 19 de janeiro, quando foi superado pelo Nova Iguaçu por 2 a 1, na Taça Guanabara.

Desde então, o Flamengo registrou 13 vitórias e 3 empates. Como mandante, o time só perdeu dois jogos este ano, e desde então foram 5 vitórias e 2 empates. Com um elenco forte e competitivo, a diferença técnica em relação ao Central Córdoba é notável.

Além disso, o Central Córdoba tem pouca ou praticamente nenhuma tradição no torneio, o que pode ser um fator importante para o Flamengo. A confiança, experiência e qualidade técnica superior do time brasileiro podem ser decisivas para o resultado da partida.

Bruno Henrique para marcar

Bruno Henrique, autor do gol da virada do Flamengo sobre o Vitória no último domingo (06), alcançou seu 6º gol em 11 jogos na temporada, com uma média de 0,5 gol por partida. Nas duas últimas partidas do Flamengo, o atacante registrou 7 chutes, com 4 deles direcionados ao gol.

Considerando que Bruno Henrique teve um desempenho destacado nos últimos jogos e é um dos principais goleadores do elenco do Flamengo, é provável que ele continue criando oportunidades de gols contra a defesa do Central Córdoba, que já foi vazada 14 vezes em 12 jogos na atual temporada.

