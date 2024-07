Palpite Flamengo x Palmeiras - Copa do Brasil - 31/7/24

Flamengo e Palmeiras, dois dos mais competitivos times do país, se encontram já nas oitavas de final da Copa do Brasil.

O duelo entre os favoritos ao título será na quarta-feira (31), às 20h, no Maracanã, Rio de Janeiro. Confira a seguir as dicas de apostas para este clássico interestadual.

Aposta Palpite Odd Resultado Flamengo vence 1.95 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 1.91 na Betano Jogador a marcar Pedro marca a qualquer momento 2.30 na Betano

Flamengo vem de bons resultados

A equipe rubro-negra chega para este encontro confiante, isso porque venceu seus três últimos jogos, contra Atlético-GO, Vitória e Criciúma.

Do outro lado, o Verdão vem amargando resultados ruins, o que vem complicando sua vida na corrida pelo título do Brasileirão. A equipe paulista foi derrotada em seus últimos dois jogos.

Neste caso, considerando o desempenho recente dessas duas equipes e somando isso ao fator casa, vemos o Flamengo com um ligeiro favoritismo.

Palpite 1 - Flamengo x Palmeiras - Flamengo vence: 1.95 na Betano.

Os dois times têm um ataque poderoso

Nos últimos dez jogos envolvendo esses times, em apenas duas ocasiões houve 0 a 0 como resultado final. Das oito partidas restantes, em duas apenas um clube marcou e em seis jogos ambos anotaram gols.

Ou seja, estatisticamente falando, em pelo menos 60% das últimas partidas entre Palmeiras e Flamengo, as duas equipes balançaram as redes.

Outro destaque importante para embasar esse palpite é que dos dois lados existem jogadores letais, como Pedro pelo Rubro-Negro e Flaco López pelo Verdão.

Palpite 2 - Flamengo x Palmeiras - Sim para ambos marcam: 0.00 na Betano.

Pedro em uma temporada brilhante

O camisa nove do Flamengo vem tendo um ano muito prolífico, tanto que foi artilheiro do Campeonato Carioca e é o atual artilheiro do Brasileirão.

Na temporada como um todo, o atacante do Mengão realizou 38 partidas e anotou 28 gols, estabelecendo uma média de 0,73.

Por ser o jogador mais avançado do esquema tático de Tite e por ser o cobrador de pênaltis oficial da equipe, acreditamos na alta possibilidade do atacante deixar o gol dele neste duelo.

Palpite 3 - Flamengo x Palmeiras - Pedro marca a qualquer momento: 2.30 na Betano.